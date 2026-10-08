Afrique du Nord: Ramadan 2027 - Tunisie, Algérie, Maroc, Égypte... ce que révèlent les calculs astronomiques

Le mois de Ramadan 1448 de l'Hégire devrait débuter le lundi 8 février 2027 dans plusieurs pays arabes, selon les calculs astronomiques disponibles. Cette date est notamment avancée pour la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et l'Égypte, mais elle demeure prévisionnelle : dans ces pays, la date officielle du début du mois sera arrêtée par les autorités religieuses compétentes après l'examen de la nouvelle lune.

Le Centre international d'astronomie (IAC) indique que la conjonction astronomique, correspondant à la naissance de la nouvelle Lune, se produira samedi 6 février 2027 à 15h56 UTC. Les conditions de visibilité du croissant seront ensuite examinées pour déterminer la possibilité de son observation selon les différentes régions du monde.

Selon l'IAC, son calendrier fondé sur les calculs de visibilité prévoit le début du mois de Ramadan le lundi 8 février 2027, aussi bien dans sa région orientale que dans sa région occidentale. L'organisme précise toutefois que les pays peuvent retenir d'autres critères pour fixer le début du mois.

En Tunisie : le 8 février selon les calculs astronomiques

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En Tunisie, les calculs astronomiques présentés récemment par la Cité des sciences à Tunis convergent vers le lundi 8 février 2027 comme premier jour du Ramadan.

Selon les données rapportées par la responsable du service de l'espace de l'Univers de la Cité des sciences, Sara Sanoussi, le samedi 6 février correspondra au 29 Chaâbane. La conjonction centrale de la Lune devrait se produire ce jour-là vers 16h56, heure tunisienne, alors que la Lune se trouvera sous l'horizon au moment du coucher du soleil, rendant son observation impossible. Le dimanche 7 février serait ainsi le dernier jour de Chaâbane et le lundi 8 février le premier jour du Ramadan, selon les calculs. Cette date reste néanmoins soumise à la décision officielle des autorités compétentes.

En Algérie, les calculs astronomiques convergent également vers le lundi 8 février 2027.

Des données astronomiques publiées récemment reprennent les calculs de l'IAC et indiquent que la conjonction aura lieu le 6 février, tandis que les conditions de visibilité du croissant conduisent à retenir le 8 février comme date probable du début du Ramadan.

La date officielle sera toutefois déterminée par les autorités religieuses algériennes à l'issue de l'observation du croissant.

Au Maroc, les prévisions disponibles retiennent elles aussi le lundi 8 février 2027 comme date probable du premier jour du Ramadan.

Il convient cependant d'être particulièrement prudent dans le cas marocain : le ministère des Habous et des Affaires islamiques procède traditionnellement à l'observation du croissant avec ses délégations et reçoit les résultats des différentes régions avant de publier l'annonce officielle. Les communiqués du ministère montrent que la décision est prise après vérification effective de la visibilité du croissant.

Le 8 février constitue donc à ce stade une prévision astronomique, et non une date officiellement arrêtée par Rabat.

En Égypte également, les calculs scientifiques disponibles donnent le lundi 8 février 2027 comme premier jour du Ramadan.

L'Institut national de recherches astronomiques et géophysiques égyptien indique que le croissant de Ramadan naîtra après la conjonction du samedi 6 février 2027, tandis que le dimanche 7 février devrait compléter le mois de Chaâbane. Selon ces calculs, le Ramadan commencerait donc le lundi 8 février. La décision finale revient toutefois à Dar al-Ifta d'Égypte, qui procède à l'observation du croissant avant d'annoncer officiellement le début du mois.

Un rendez-vous désormais suivi à l'avance

Ainsi, de la Tunisie à l'Égypte en passant par l'Algérie et le Maroc, les calculs astronomiques disponibles convergent actuellement vers le 8 février 2027.

Cette convergence ne signifie toutefois pas que la date est définitivement arrêtée pour l'ensemble des pays arabes. Le calendrier islamique repose sur les cycles lunaires et, selon les pays, la détermination du début du mois peut tenir compte de l'observation effective du croissant, des calculs astronomiques ou d'une combinaison de ces éléments.

Le Centre international d'astronomie rappelle d'ailleurs explicitement que son calendrier est pré-calculé selon un critère de visibilité déterminé et que les pays ou organisations peuvent adopter d'autres critères.

À environ quatre mois du Ramadan 1448, les calculs astronomiques permettent donc déjà d'établir un scénario très probable : le lundi 8 février 2027 pourrait être le premier jour du mois sacré dans une grande partie du monde arabe.

La confirmation officielle interviendra toutefois à l'approche du Ramadan, lors de la traditionnelle nuit d'observation du croissant, chaque pays restant libre de suivre les procédures religieuses qui lui sont propres.