Afrique: Sfax - Le stade Taïeb Mhiri se prépare à l'inspection de la CAF

Une délégation de la Confédération africaine de football (CAF) est attendue dans les prochaines heures à Sfax pour inspecter le stade Taïeb Mhiri et évaluer l'état d'avancement des travaux ainsi que sa conformité aux exigences de l'instance continentale.

Initialement prévue le 22 octobre, cette visite a été avancée en raison de l'avancement notable enregistré au niveau des différents chantiers au cours des derniers jours.

Les travaux se poursuivent actuellement à un rythme soutenu, avec une mobilisation continue 24 heures sur 24 au cours des quatre derniers jours. Plusieurs interventions exigées par la CAF sont désormais proches de leur achèvement, notamment celles portant sur l'éclairage du terrain annexe, l'aménagement de la tribune de presse et le raccordement du stade et de l'espace réservé aux journalistes au réseau Internet.

Les travaux concernent également l'aménagement des vestiaires ainsi que la réalisation des différents équipements et aménagements prévus dans le cahier des charges de la CAF.

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Un test grandeur nature samedi

La délégation de la CAF devrait également assister au match de la cinquième journée du championnat de la Ligue professionnelle 1, qui opposera, samedi prochain, l'AS Sakiet Eddaïer au Club sportif sfaxien (CSS).

Cette rencontre constituera un véritable test grandeur nature pour le stade Taïeb Mhiri. Son organisation sera conçue, sur les plans logistique et organisationnel, selon des standards similaires à ceux d'une rencontre relevant des compétitions africaines.

L'objectif est de permettre aux représentants de la CAF d'évaluer directement les conditions d'accueil, les infrastructures, l'organisation ainsi que les conditions de travail au sein de l'enceinte sportive.

Une mobilisation pour lever les dernières réserves

L'accélération des travaux intervient dans le cadre d'une coordination entre la Fédération tunisienne de football, le ministère de la Jeunesse et des Sports, les autorités régionales de tutelle à Sfax et le Club sportif sfaxien.

Cette mobilisation vise à remédier aux dernières insuffisances relevées et à permettre au stade de satisfaire aux exigences de la CAF dans les meilleurs délais.

Le président de la Fédération tunisienne de football, Moez Nasri, et le vice-président de la Fédération, Hussein Jenayah, se trouvent actuellement au Cap-Vert pour participer aux travaux du Congrès de la CAF. Les contacts et le suivi assurés dans ce cadre auraient contribué à l'avancement de la date de la visite de la délégation africaine à Sfax.

Objectif : accueillir les matches de la sélection nationale

À travers ces travaux, la Tunisie cherche à obtenir la mise en conformité continentale du stade Taïeb Mhiri afin de lui permettre d'accueillir à nouveau des rencontres internationales de la sélection nationale.

Parmi les échéances envisagées figure notamment le match Tunisie-Libye, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévu en novembre prochain.

L'inspection de la CAF constituera ainsi une étape déterminante pour l'homologation du stade et sa capacité à accueillir des rencontres internationales dans les conditions requises par l'instance africaine.