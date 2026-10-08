Tunisie: Assurances BIAT et l'Ultra Mirage El Djérid 2026 - Dix ans d'engagement pour le sport, la jeunesse et le rayonnement du Djérid

L'Ultra Mirage El Djérid (UMED) a célébré, du 2 au 4 octobre 2026 à Tozeur, sa 10e édition, avec un nouveau record de participation et l'introduction d'une nouvelle épreuve de 100 miles, soit 162 km. Partenaire de l'événement depuis sa création, Assurances BIAT a accompagné cette édition anniversaire, placée sous le signe de la persévérance, du dépassement de soi et de la solidarité.

L'édition a enregistré 501 coureurs inscrits, dont 474 participants effectifs, représentant 20 nationalités différentes. Ces chiffres confirment l'attractivité croissante de l'UMED et sa contribution au rayonnement de la région. Quatre distances étaient au programme : 100 miles (162 km), 100 km, 50 km et 25 km Assurances BIAT Trail.

10e édition : les Tunisiens brillent sur les podiums

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Grande nouveauté de cette 10e édition, le 100 miles, soit 162 km, a réuni 31 coureurs autour d'un défi inédit dans les paysages du Djérid. Lancée le vendredi 2 octobre à 18h00, l'épreuve était soumise à un délai de 32 heures. 17 coureurs sont venus à bout de cette première édition. Fares Débaya (Tunisie) s'est imposé chez les hommes en 18 h 11 min 23 s. Quatre femmes ont également pris part à cette course. Chez les femmes, la victoire est revenue à la Tunisienne Maryem Khaldi, en 23 h 00 min 51 s.

Sur le 100 km, Walid Romdhani (Tunisie) s'est imposé chez les hommes en 9 h 59 min 26 s, tandis que Nesrine Ghdira (Tunisie) a remporté l'épreuve féminine en 10 h 42 min 23 s.

Sur le 50 km, la victoire est revenue à Oussema Guesmi (Tunisie) chez les hommes, en 4 h 10 min 59 s, et à Ichrak Hamraoui (Tunisie) chez les femmes, en 5 h 04 min 50 s.

Enfin, le 25 km Assurances BIAT Trail a consacré Walid Mrad (Tunisie) chez les hommes, en 1 h 47 min 41 s, et Imen Sassi (Tunisie) chez les femmes, en 2 h 29 min 10 s.

Le village de course, installé au lac Shamsa, a une nouvelle fois mis à l'honneur les savoir-faire et les produits du Djérid, en réunissant artisans, commerçants et exposants autour d'espaces consacrés aux produits locaux, à la restauration et aux animations.

Un engagement renforcé en faveur de la jeunesse de Tozeur

Au-delà de son soutien à l'Ultra Mirage El Djérid, Assurances BIAT poursuit depuis plusieurs années son engagement en faveur de la jeunesse de Tozeur. À l'occasion de cette 10e édition, elle a renforcé son partenariat avec la Maison des Jeunes de Tozeur à travers la création et l'aménagement de deux nouveaux espaces dédiés au théâtre et à la musique.

Destinés à accueillir deux clubs, ces espaces bénéficieront de l'accompagnement de formateurs afin de permettre aux jeunes de développer leurs compétences, d'exprimer leur créativité et de révéler de nouveaux talents.

Cette nouvelle initiative vient compléter les actions déjà menées par Assurances BIAT au sein de la Maison des Jeunes, notamment l'aménagement d'une salle polyvalente et la création d'une salle multimédia. Cette dernière a permis à plus de 100 jeunes de participer à des sessions thématiques, notamment dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle. Onze jeunes ont par ailleurs été distingués lors de compétitions nationales, témoignant des compétences développées à travers ces activités.

À l'occasion de cette 10e édition, une visite de la Maison des Jeunes de Tozeur a permis de découvrir ces différents espaces et de revenir sur les actions mises en place en faveur des jeunes. Elle s'est déroulée en présence du Gouverneur de Tozeur, du délégué de la région, du délégué régional de la Jeunesse et des Sports ainsi que du Directeur Général d'Assurances BIAT.

La visite s'est poursuivie par une cérémonie de remise des récompenses aux jeunes lauréats du club de robotique et d'intelligence artificielle. Cette distinction est venue saluer leur engagement et les compétences développées à travers les activités du club, tout en illustrant concrètement les résultats de cet accompagnement et la dynamique engagée en faveur de la jeunesse de Tozeur.

Dix ans de partenariat au service du Djérid

Mehdi Masmoudi, Directeur Général d'Assurances BIAT, revient sur cette décennie de partenariat : « Dix ans après le début de notre partenariat avec l'Ultra Mirage El Djérid, nous sommes particulièrement fiers de voir cet événement franchir une nouvelle étape, avec un record de participation et l'introduction du 100 miles.

Au-delà de la performance sportive, cet engagement nous permet de contribuer à ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes de la région. Après l'aménagement d'une salle polyvalente et la création d'une salle multimédia, nous avons souhaité poursuivre cette dynamique avec de nouveaux espaces dédiés au théâtre et à la musique.

C'est cette volonté d'agir dans la durée, au service du sport et de la jeunesse, qui donne tout son sens à notre partenariat avec l'Ultra Mirage El Djérid.»

De son côté, Amir Ben Gacem, Founder & Race Director de l'Ultra Mirage El Djérid, souligne l'importance de cette 10e édition : « Cette 10e édition marque une étape importante dans l'histoire de l'Ultra Mirage El Djérid. Passer de 60 coureurs lors de la première édition à 474 coureurs aujourd'hui, avec 20 nationalités représentées et le lancement du 100 miles, témoigne du chemin parcouru.

Nous sommes heureux de continuer à faire grandir l'événement tout en préservant son identité et son ancrage dans le Djérid. Le soutien d'Assurances BIAT, depuis dix ans, joue un rôle essentiel dans cette dynamique. »

À travers cette 10e édition, Assurances BIAT réaffirme son engagement aux côtés de l'Ultra Mirage El Djérid et sa volonté de contribuer durablement au développement de la région. En associant soutien au sport, valorisation du territoire et actions en faveur de la jeunesse, ce partenariat illustre une démarche inscrite dans la durée, fondée sur des valeurs communes de persévérance, de dépassement de soi et de solidarité.