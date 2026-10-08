Ile Maurice: Réplique de Khushal Lobine - «Mon agenda, c'est le peuple. Patrick Assirvaden doit assumer ses responsabilités»

Alors que la colère des habitants de la circonscription n° 15 (La Caverne-Phoenix) a éclaté mercredi, avec des routes bloquées et des pneus et matelas incendiés, Khushal Lobine monte au créneau. Le leader des Nouveaux Démocrates et député de la circonscription a rencontré la direction de la Central Water Authority (CWA) pour réclamer notamment un approvisionnement quotidien et une pression suffisante afin de permettre aux habitants de remplir leurs réservoirs.

Face aux accusations d'«agenda caché» formulées par le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, Khushal Lobine assume son positionnement. «Mon agenda, c'est le peuple», affirme-t-il. Selon lui, son rôle de député consiste à relayer auprès des autorités les difficultés vécues par les habitants. Le député estime que les incidents d'hier sont le résultat d'une frustration accumulée depuis plusieurs jours.

«Ce qui s'est passé hier est le résultat d'une exaspération qui s'accumule depuis plusieurs jours», explique-t-il, évoquant des familles confrontées à des difficultés d'approvisionnement en eau depuis plusieurs semaines. Pour lui, l'enjeu dépasse la mise à disposition ponctuelle de camions-citernes. «Envoyer un camion-citerne dans quelques endroits ne suffit pas lorsqu'une région entière est affectée», soutient-il. Il réclame notamment que les habitants puissent bénéficier de plusieurs heures d'approvisionnement avec une pression suffisante pour remplir leurs réservoirs.

Après sa rencontre avec le directeur général de la CWA et son équipe, Khushal Lobine dit attendre désormais «un plan d'action concret» pour la population.

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Sur le terrain politique, il rejette fermement l'idée d'une instrumentalisation de la crise. «Je ne fais pas de politique de salon. Je fais de la politique sur le terrain», lance-t-il, rappelant qu'il représente cette circonscription depuis 2019. Il adresse également un message direct à Patrick Assirvaden : «Il doit assumer ses responsabilités comme ministre. Il a un agenda à mettre en place et il doit deliver. C'est sa responsabilité de deliver.»

Tout en défendant son rôle d'opposant, Khushal Lobine appelle toutefois les habitants au calme. «Mon devoir est de calmer la situation», affirme-t-il, demandant à la population de faire preuve de discipline et de respecter la loi. Il appelle également au respect des employés de la CWA, qui, dit-il, travaillent «sous pression et avec les moyens dont ils disposent».

Mais pour lui, cet appel au calme ne dispense pas les autorités d'agir. «Mo na pa fer politik avek delo. Inn ler pou deliver la», insiste-t-il.