Ile Maurice: 56 000 m³ pour 150 000 habitants de la région de Mare-aux-Vacoas

La situation de l'approvisionnement en eau reste préoccupante. En visite, ce jeudi, à la station de traitement de La Marie, le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, a constaté la baisse de la capacité de traitement de cette installation et fait le point sur les difficultés auxquelles fait face le réseau.

La station compte 23 lits filtrants destinés à la filtration de l'eau. En temps normal, 19 sont opérationnels, tandis que deux sont réservés à la maintenance et deux autres restent en veille. Actuellement, seuls 12 des 23 lits fonctionnent, ce qui réduit considérablement la capacité de traitement de la station.

Au coeur des préoccupations figure le réservoir de Mare-aux-Vacoas. Selon Patrick Assirvaden, le volume d'eau provenant de Mare-aux-Vacoas et des autres sources est passé d'environ 110 000 mètres cubes par jour à quelque 56 000 mètres cubes, soit une baisse de près de 50 %. Ce volume doit désormais permettre d'alimenter quelque 150 000 habitants desservis par le réseau concerné.

Le ministre rappelle également que le taux de remplissage de Mare-aux-Vacoas, qui était d'environ 48,8 % à la même période l'année dernière, se situe actuellement entre 36 % et 37 %. Cette diminution limite la quantité d'eau que le réservoir peut fournir au réseau.

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À court terme, la Central Water Authority (CWA) mise sur les rivières situées autour de Mare-aux-Vacoas pour atténuer le déficit. L'objectif est de capter cette eau, de la traiter, puis de l'injecter dans le réseau. Patrick Assirvaden indique que des connexions sont prévues avec certaines sources afin de renforcer l'approvisionnement. Ces travaux pourraient permettre d'ajouter jusqu'à 60 000 mètres cubes d'eau au réseau, en fonction des ressources disponibles.

Une partie des installations devrait être opérationnelle à partir du 13 octobre, avec un apport supplémentaire estimé entre 25 000 et 30 000 mètres cubes. Le ministre précise toutefois que cette intervention ne signifie pas que la crise sera résolue à cette date. Les volumes effectivement disponibles dépendront notamment des conditions hydrologiques et des réserves accessibles.

La pression dans le réseau constitue également une difficulté majeure. Avec la baisse des niveaux d'eau dans les réservoirs, la pression nécessaire à une distribution régulière n'est pas toujours suffisante. Certaines régions continuent ainsi d'être alimentées, tandis que d'autres subissent des coupures prolongées. La CWA travaille donc sur un plan de distribution visant à optimiser les volumes disponibles et à mieux informer les habitants des horaires d'approvisionnement.

À plus long terme, Patrick Assirvaden insiste sur la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement. «Nou bizin diversifie delo lamer», a-t-il déclaré, en défendant le recours au dessalement de l'eau de mer. Selon lui, Maurice ne peut continuer à dépendre uniquement des précipitations, dans un contexte climatique où les pluies deviennent de moins en moins prévisibles. Il cite notamment le Maroc, l'Arabie saoudite, Israël, Singapour et Rodrigues comme exemples de recours à cette technologie.

Parallèlement, le gouvernement travaille sur plusieurs projets destinés à renforcer le réseau de distribution. Le ministre a notamment évoqué un programme de Rs 2,9 milliards portant sur 114 kilomètres de canalisations dans 14 régions, ainsi que des investissements de Rs 450 millions pour des équipements liés à l'approvisionnement en eau.

Interrogé sur son absence sur le terrain, Patrick Assirvaden avait déclaré : «Mo prezans pa pou amenn delo dan bann rezion. Mo bizin kapav sinkroniz operasion avek bann responsab CWA.» Il a expliqué que son rôle consistait avant tout à coordonner les opérations avec les techniciens et les responsables de la CWA, pendant que les équipes s'efforcent de mettre en oeuvre des solutions immédiates.