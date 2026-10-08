Tunisie: Oumaïma Haouat portera les couleurs de la Tunisie au concours Miss Monde 2027

L'organisation Miss Tunisie a officiellement annoncé la participation de la jeune Oumaïma Haouat à la prochaine édition du concours Miss Monde 2027, qui se déroulera en Tanzanie.

Cette annonce a été faite lors d'un événement organisé le 7 octobre à l'hôtel Sheraton, qui a également été marqué par la remise des écharpes officielles aux représentantes des différentes régions de la République. Au total, 19 candidates ont été retenues pour participer au concours Miss Tunisie 2027.

Organisée en grande pompe, en présence de plusieurs ambassadeurs, de représentants des médias, d'acteurs de la scène culturelle ainsi que de personnalités issues de différents milieux, la cérémonie a constitué une occasion privilégiée pour les candidates régionales, en lice pour la prochaine couronne de Miss Tunisie, de se présenter et de dévoiler les projets humanitaires, environnementaux et touristiques dans lesquels elles comptent s'impliquer.

Dans son allocution de bienvenue, la présidente de l'association Miss Tunisie, Aïda Antar, a souligné l'importance de la participation tunisienne au concours Miss Monde, afin de valoriser l'image de notre pays et de renforcer son rayonnement à l'échelle internationale.

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Elle a rappelé que le concours Miss Tunisie ne se limite pas aux critères esthétiques, mais constitue également une véritable plateforme de rayonnement culturel et d'engagement citoyen, permettant d'accompagner de jeunes Tunisiennes prometteuses dans leur parcours personnel et de leur donner les moyens de faire entendre leur voix.

Mme Antar a également insisté sur l'évolution des critères de sélection, qui accordent désormais une place importante au niveau académique, à la culture générale, à la présence d'esprit, au talent et à la singularité, sans exclusion fondée sur les standards physiques traditionnels, notamment la taille. Elle en veut pour preuve la participation, cette année, de candidates mesurant moins d'1,60 mètre, ainsi que la présence d'une candidate voilée parmi les participantes.

De son côté, Oumaïma Haouat, représentante de la Tunisie à Miss Monde 2027, a exprimé son immense joie à l'idée de représenter son pays dans cette compétition internationale.

« Je suis convaincue que Miss Tunisie a toute sa place dans le concours Miss Monde, à l'image du parcours remarquable réalisé par Lamis Radissi. Concernant ma participation à cette nouvelle édition, j'estime avoir toutes mes chances d'aller loin. Je ferai tout mon possible pour être à la hauteur et représenter mon pays de la meilleure des manières », a-t-elle déclaré.

Âgée de 28 ans, Oumaïma Haouat est ingénieure en informatique. Elle incarne des valeurs de discipline, de persévérance et de dépassement de soi, qui correspondent pleinement à l'esprit de Miss Monde. Elle est également chanteuse professionnelle et nourrit une passion pour le théâtre, le sport et le fitness.

Au-delà de ses compétences, Oumaïma s'est distinguée par son triple engagement dans les domaines humanitaire, environnemental et culturel.

Elle incarne ainsi une génération montante de femmes tunisiennes cultivées, ambitieuses et engagées en faveur de grandes causes sociétales. Sa participation à Miss Monde 2027 représente une opportunité de faire rayonner la Tunisie à l'international à travers le parcours d'une jeune femme forte et porteuse de messages.

À cette occasion, l'association Miss Tunisie a lancé un appel à l'ensemble des entreprises, partenaires économiques et médias afin de soutenir la candidate tunisienne dans cette aventure internationale, qui dépasse le cadre d'un simple concours pour s'inscrire dans une véritable démarche de promotion de l'image de la Tunisie.