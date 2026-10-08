Tunisie-Mauritanie - Vers le renforcement des échanges universitaires et scientifiques

8 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le renforcement de la coopération entre la Tunisie et la Mauritanie dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été au centre d'une rencontre tenue mardi entre le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de Tunisie à Nouakchott, Hamdi Zroud, et le président de l'Université de Nouakchott, Ali Mohamed Salem El Boukhary.

Selon un communiqué publié jeudi par la plateforme officielle dédiée à la diplomatie tunisienne, « Tunisia InfoHub », les deux parties ont examiné l'état des relations de coopération entre l'Université de Nouakchott et les universités tunisiennes, ainsi que les perspectives de leur développement et de l'élargissement de leurs domaines.

À cette occasion, le président de l'Université de Nouakchott a présenté un exposé sur la situation des étudiants tunisiens poursuivant leurs études dans la capitale mauritanienne, soulignant l'engagement de son institution à leur assurer toutes les conditions académiques favorables.

La rencontre a également permis d'examiner les mécanismes et les conditions d'admission des nouveaux étudiants dans les différentes facultés et établissements de l'université.

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Les deux parties ont, en outre, abordé les moyens de développer et de faciliter les procédures d'inscription, de manière à renforcer les liens de fraternité et de coopération bilatérale et à consolider les échanges scientifiques entre les deux pays frères.

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