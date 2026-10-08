Tunisie: Tunis en pleine intrigue - Le phénomène qui secoue la ville

Depuis quelques jours, un affichage mystérieux a fait son apparition à Tunis, dévoilant une opération de communication totalement hors norme qui s'est emparée de l'espace urbain.

D'immenses panneaux noirs arborent d'énigmatiques messages en lettres rouges sur les principaux axes routiers. Le contraste visuel est saisissant, conçu pour attirer immédiatement le regard et marquer les esprits.

Ce qui intrigue le plus ? L'absence totale d'indices. Pas de marque, pas de logo, pas de QR code à scanner pour en savoir plus. Juste le vide, le noir absolu, et des phrases percutantes en dialecte tunisien qui s'imposent au-dessus de nos têtes avec un ton aussi mystérieux que provocateur :

Ces mots résonnent comme les pièces d'un puzzle à ciel ouvert. Très vite, les photos de ces installations se sont propagées à travers les stories Instagram, les vidéos TikTok et les groupes de discussion. L'esthétique brute et agressive des visuels a réussi le pari de transformer chaque passant en véritable détective, cherchant à décrypter le sens caché derrière ces avertissements.

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Rendez-vous très bientôt.

Campagne d'affichage choc pour casser les codes publicitaires traditionnels ? Événement inédit plongeant le public dans une expérience immersive ? Lancement cinématographique d'un thriller très attendu ? Toutes les théories circulent en ligne et dans les médias, mais les instigateurs de cette mystérieuse campagne restent pour l'instant parfaitement dans l'ombre.

Une chose est sûre ; le silence ne durera pas. L'attente est à son comble et le voile sera levé très prochainement sur ce qui s'annonce déjà comme l'un des coups d'éclat les plus marquants de l'année !