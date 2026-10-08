Tunisie: Marathon des « Foulées Vertes de Tunis » - courir pour le don d'organes

La corniche de La Marsa accueillera, dimanche 18 octobre, la sixième édition des « Foulées Vertes de Tunis », avec des parcours de 1, 5 et 10 kilomètres. Cette manifestation sportive vise notamment à sensibiliser le public à la culture du don d'organes.

En marge de cet événement, Bouthaïna Zenad Marzouk, membre du comité d'organisation, a indiqué que l'édition de cette année, organisée sous l'égide du ministère de la Santé, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, réunira plus de 2 000 participants venus de différentes régions de la République.

Elle a précisé que l'organisation de cette course coïncide avec la célébration, en Tunisie, de la Journée mondiale et nationale du don d'organes, qui a lieu chaque année le 17 octobre. Elle a également souligné que l'événement connaîtra la présence et la participation de personnalités sportives influentes.

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Elle a fait savoir que cette édition se distingue des précédentes par une hausse du nombre de participants, parmi lesquels figurent des patients ayant bénéficié d'une transplantation d'organes. Elle a, dans ce contexte, insisté sur l'importance de la pratique sportive et de l'activité physique dans la prévention de nombreuses maladies, notamment l'hypertension artérielle et le diabète.

La responsable a également souligné que la participation à la course est ouverte à tous et que l'inscription est gratuite. Elle a précisé que la promotion de la culture du don d'organes auprès des Tunisiens et la mise en avant de son rôle noble dans le sauvetage de vies constituent la principale motivation pour poursuivre l'organisation de cette manifestation, dont la première édition a eu lieu en 2021.

Elle a par ailleurs indiqué que les alentours de la corniche de La Marsa verront, le jour de la course, la présence d'équipes de la police technique et scientifique afin de permettre aux personnes qui le souhaitent d'ajouter la mention « donneur » sur leur carte d'identité nationale. Elle a révélé, à ce propos, qu'environ 17 000 citoyens tunisiens portent actuellement la mention « donneur » sur leur carte d'identité, un chiffre qu'elle juge très faible.

Elle a également fait savoir que les données du Centre national de transplantation d'organes font état d'une augmentation annuelle d'environ 300 patients ayant besoin d'une transplantation. La liste d'attente connaît ainsi une hausse notable, atteignant quelque 1 439 patients. Elle a ajouté qu'environ 15 000 patients sont actuellement soumis à des séances d'hémodialyse, dont un tiers a un besoin urgent d'une greffe rénale.

La membre du comité d'organisation des « Foulées Vertes », également coordinatrice nationale au Centre national de transplantation d'organes, a présenté plusieurs chiffres relatifs aux opérations de transplantation. Elle a notamment indiqué que, depuis 1986, quelque 2 300 transplantations rénales ont été réalisées, dont 80 % à partir de donneurs vivants.

Elle a également précisé que, depuis 1993, 68 transplantations cardiaques ont été effectuées avec l'accord des familles des donneurs.

Depuis 1998, 87 transplantations hépatiques ont par ailleurs été réalisées sur des adultes. Depuis 2019, 22 transplantations hépatiques pédiatriques ont également été effectuées à partir de donneurs vivants.

À noter que les « Foulées Vertes de Tunis » comprennent une épreuve de 1 kilomètre destinée aux enfants, une course de 5 kilomètres ouverte à tous, ainsi qu'une épreuve de 10 kilomètres réservée aux professionnels et aux coureurs affiliés aux clubs tunisiens.