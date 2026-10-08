Tunisie-Chine - un groupe de travail pour dynamiser les investissements

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et l'ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, ont souligné la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre du mémorandum d'entente relatif à l'instauration d'un groupe de travail conjoint chargé d'examiner les moyens de booster les investissements chinois en Tunisie.

Les deux parties ont passé en revue, lors d'un entretien tenu mercredi, la coopération économique entre la Tunisie et la Chine, ses perspectives ainsi que les opportunités offertes pour la consolider davantage, selon un communiqué publié jeudi par le département de l'économie.

Les deux responsables ont également abordé les prochaines échéances et manifestations, en particulier le Forum sino-africain, et les opportunités qu'il offre pour renforcer les relations économiques, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre de l'espace africain, tout en tirant parti des mécanismes financiers et techniques disponibles pour soutenir le développement économique et social.

Ils ont, dans le même cadre, mis l'accent sur la nécessité de consentir davantage d'efforts pour accélérer le rythme de réalisation de certains projets en cours, précise la même source.