Sénégal: Grâce à Sama Mbey Agro, environ 76 000 agriculteurs ont presque triplé leur rendement cette année, selon Cheikhou Oumar Ba

Dakar — La campagne agricole 2026 a permis de tripler presque les rendements de quelque 76 000 producteurs bénéficiant de l'encadrement de Sama Mbey Agro, grâce au réseau d'entrepreneurs de village constitué par cette entreprise privée, a-t-on appris, jeudi, à Dakar, du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba.

"Le réseau de 1 300 entrepreneurs de village de la campagne agricole 2026 a permis de désenclaver les zones rurales et de toucher environ 76 000 producteurs vivant dans 2 300 villages, ce qui entraîne un quasi-triplement de leurs rendements", a signalé M. Ba.

En moyenne, chacun de ces agriculteurs a obtenu un revenu net supplémentaire de près de 67 000 francs CFA, a-t-il ajouté lors d'une réunion de travail avec des agriculteurs.

Selon lui, ces rendements sont d'autant plus importants qu'ils peuvent contribuer à la réduction des importations de produits alimentaires, qui coûtent chaque année environ 1 000 milliards de francs CFA au Sénégal.

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La forte dépendance du Sénégal des importations de denrées alimentaires n'est pas une "fatalité", a soutenu Cheikhou Oumar Ba, estimant que le pays a la capacité d'y remédier.

Pour y arriver, le Sénégal a entrepris une vulgarisation de l'agriculture irriguée, la constitution de coopératives agricoles par les producteurs et la distribution d'intrants à ces derniers, selon M. Ba.

Sa réunion de travail avec les agriculteurs est une initiative de Sama Mbey Agro. Elle est placée sous le signe de l'Année internationale des agricultrices.

Sama Mbey Agro a remis des distinctions à trois agricultrices, Fatou Mbodj, Khady Sow et Binta Wane, en récompense du "rôle moteur" qu'elles jouent dans la promotion de l'agriculture familiale au Sénégal et du succès de leurs initiatives agricoles.

D'après Christophe Gondry, l'un des dirigeants de Sama Mbey Agro, les entrepreneurs de village constituent un "véritable socle" de l'agriculture familiale.

Il a relevé "la complémentarité" de l'État et de l'entreprise Sama Mbey Agro dans l'encadrement des agriculteurs.

Sama Mbey Agro est, selon ses dirigeants, une entreprise sociale évoluant dans l'agriculture. Elle permet aux agriculteurs de choisir un paquet de semences et d'engrais de qualité, qu'ils peuvent payer progressivement. L'entreprise, qui offre des formations et un encadrement technique aux agriculteurs, opère depuis 2012 au Sénégal sous le nom de Sama Mbey.