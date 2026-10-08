Sénégal: Saint-Louis - la Journée mondiale de la santé mentale célébrée, samedi

Saint-Louis — La Journée mondiale de la santé mentale sera célébrée samedi à Saint-Louis (nord) avec une bonne implication de la jeunesse, a appris l'APS, des organisateurs.

Cette journée célébrée le 10 octobre de chaque année est axée sur le thème "Dans un monde en mutation, comment les jeunes peuvent-ils prendre soin de leur santé mentale?".

"A l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis s'associe avec Enda jeunesse, l'APEE et l'Unité santé mentale de l'UGB pour un rendez-vous d'échange et de sensibilisation", ont annoncé les responsable de l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis.

Cette activité prévoit des ateliers sur la prévention, la prise en charge et l'accompagnement des malades, selon la même source.

La Journée mondiale de la santé mentale est célébrée chaque année le 10 octobre. Elle a été instaurée en 1992 par la Fédération mondiale pour la santé mentale (WFMH, sigle en anglais).

Elle vise à sensibiliser le grand public sur les questions liées à la santé psychologique, à mobiliser les efforts pour soutenir ceux et celles qui en ont besoin et à lutter contre la stigmatisation.