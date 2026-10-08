Sénégal: Le CCPA veut créer une Fédération des sociétés coopératives

Kaolack — Le Cadre de concertation des producteurs agricoles (CCPA) ambitionne de mettre en place une fédération des sociétés coopératives devant regrouper ses organisations membres dans une perspective d'harmoniser son fonctionnement et se conformer aux nouvelles orientations réglementaires, a-t-on appris de son président, Hamidou Diop.

"Le monde bouge, les choses évoluent et nous voulons nous conformer aux nouvelles orientations des autorités", a-t-il notamment expliqué lors d'une assemblée générale extraordinaire consacrée à cette initiative.

Hamidou Diop s'est aussi félicité du fait que plusieurs organisations membres du CCPA se sont déjà constituées en coopératives, estimant toutefois que "la création d'une fédération permettrait de généraliser cette démarche et d'assurer davantage d'homogénéité dans le fonctionnement de l'organisation faîtière".

Il s'est aussi attardé sur la problématique de l'accès au financement, présentée comme l'une des principales difficultés rencontrées par les organisations de producteurs.

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M. Diop a toutefois salué l'accompagnement de la Banque agricole (LBA) et d'autres partenaires ayant contribué au financement des activités, notant que les ressources disponibles restent insuffisantes, au regard des besoins.

Le CCPA, initialement orienté vers la production et la commercialisation de l'arachide, s'est progressivement élargi à d'autres spéculations, notamment le maïs et les grandes cultures, selon son président.

Directeur de l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) du bassin arachidier, Serigne Modou Mbaye.Le directeur de l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) pour le bassin arachidier, Serigne Modou Mbaye, a évoqué les avantages qu'offre la coopérative.

"Une organisation de producteurs faîtière, son rôle, c'est de pouvoir rendre service à ses membres", a-t-il rappelé, réaffirmant l'engagement de sa structure à accompagner le CCPA dans cette dynamique.

Il s'est aussi félicité des résultats enregistrés par le CCPA depuis sa création, en citant la construction de son propre siège à Kaolack et la mise en place d'un mécanisme de financement dénommé Fonds à l'attaque, soutenu par des partenaires canadiens.

Ce fonds permet notamment de soutenir des initiatives communautaires et des activités économiques portées par les jeunes, en partenariat avec les collectivités territoriales et les organisations de producteurs, a rappelé M. Mbaye.