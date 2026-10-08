Sénégal: Le pays va présenter des projets infrastructurels et rechercher des partenariats au salon INTERMAT 2027, à Paris

Le Sénégal va profiter du prochain salon INTERMAT prévu du 21 au 24 avril 2027 à Paris pour renforcer son secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), présenter des projets infrastructurels et rechercher des partenariats, a-t-on appris, jeudi, à Dakar, de Sara Camara, un conseiller technique du ministère des Infrastructures.

"Pour le Sénégal, il ne suffit pas d'y être présent. Il faut y aller avec des projets", a-t-il précisé lors d'une réunion consacrée à ce "salon international de référence des infrastructures, des travaux publics et de la construction durable".

D'après M. Camara, les représentants du Sénégal vont y aller avec des projets et des besoins clairement identifiés, dans le but de nouer des partenariats dans plusieurs domaines, dont le transfert de compétences et de technologies.

Le Sénégal a besoin, concernant les infrastructures, d'équipements, de technologies, d'entreprises et de compétences permettant de réaliser des ouvrages de qualité à moindre coût et dans les plus courts délais, ce qu'il va chercher au prochain salon INTERMAT, a-t-il dit.

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Sara Camara juge nécessaire de tenir compte de la dimension durabilité dans le domaine de la construction. Il s'agit de prendre en compte les dimensions économique, environnementale et sociale des infrastructures, a-t-il expliqué.

Le salon prévu en avril prochain à Paris est une opportunité à saisir pour y arriver, selon lui.

Madjiguène Ndoye, la déléguée de Promosalons Sénégal

En raison des "phénomènes climatiques extrêmes", les infrastructures doivent être "résilientes", a souligné le conseiller technique du ministère des Infrastructures.

Madjiguène Ndoye, la déléguée de Promosalons Sénégal, une organisation membre d'un réseau de promotion des salons et foires professionnels français, précise, à la suite de M. Camara, que la préparation de la participation sénégalaise va surtout consister à identifier les besoins des entreprises et des projets nationaux.

Le Sénégal ira ensuite à la recherche de partenariats avec les exposants attendus au salon INTERMAT.

Les représentants du pays vont s'intéresser aux équipements lourds de terrassement, aux pièces détachées, aux équipements de forage et de préfabrication, aux centrales à béton et aux solutions de télématique et de maintenance, a ajouté Madjiguène Ndoye.

Elle invite les entreprises sénégalaises à tirer profit du salon pour découvrir les innovations, développer des partenariats et renforcer leur compétitivité.

Le président du Syndicat professionnel des entrepreneurs du bâtiment du Sénégal, Oumar Ndir, a lancé un appel à une forte mobilisation du secteur privé sénégalais au salon INTERMAT.

Ses représentants doivent chercher, lors de cet évènement, à rapprocher les entreprises locales des solutions technologiques et des partenaires internationaux, a-t-il dit.

La directrice chargée du marketing et de la communication d'INTERMAT, Laura-Jeanne Sanchez, a présenté les principales "orientations" de l'édition 2027 du salon, laquelle est placée, selon elle, sous le signe de la durabilité environnementale et économique des infrastructures.

Le salon sera consacré aussi à la décarbonation, à la gestion des déchets, à la réduction de la consommation d'énergie, à la sécurité, à la formation, à l'attractivité des métiers et à la maîtrise des coûts, a signalé Mme Sanchez.

Le terrassement, les routes, les fondations, le bâtiment, le génie civil, le béton et les nouvelles énergies seront également pris en compte.

Selon ses organisateurs, quelque 1 200 exposants et 150 000 visiteurs sont attendus au salon.

Un "African Summit", une rencontre dédiée aux grands projets infrastructurels des pays africains, figure dans le programme de cette rencontre.