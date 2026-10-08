Sénégal: SIMA - Bakary Sarr pour un écosystème médiatique africain 'souverain et performant'

Dakar — Le ministre de la Communication et du Dialogue avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, a appelé jeudi, "à bâtir un écosystème médiatique africain souverain et performant".

"La souveraineté médiatique n'est pas un luxe réservé aux nations riches", a déclaré M. Sarr, à l'ouverture de la deuxième édition du Salon international des médias d'Afrique (SIMA), soulignant que "la performance éditoriale et l'indépendance ne sont pas contradictoires".

Placée sous le thème "Bâtir un écosystème médiatique souverain et performant", cette rencontre, prévue jusqu'au 11 octobre à Dakar, a pour pays invités d'honneur l'Algérie pour l'Afrique et l'Allemagne pour l'Europe.

Bakary Sarr a appelé à "renforcer la régulation, à trouver des modèles économiques durables pour les médias et à améliorer les conditions de travail des journalistes", dans un contexte marqué notamment par l'érosion des revenus publicitaires et la montée en puissance des plateformes numériques.

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Le ministre a également insisté sur la place des femmes dans les médias et les enjeux liés à l'intelligence artificielle.

Coordonnateur du comité de pilotage du SIMA, Matar Sylla.Le coordonnateur du comité de pilotage du SIMA, Matar Sylla, a indiqué pour sa part que cette deuxième édition vise à passer "à une autre phase, de manière très concrète", en abordant des questions notamment de régulation, de financement, de formation, de protection des journalistes et d'impact des nouvelles technologies.

Il a plaidé à cet effet pour un partage d'expériences entre pays africains afin d'aboutir à des "solutions très pragmatiques".

Kai Baldow est ambassadeur d'Allemagne au Sénégal et en Guinée-Bissau.Kai Baldow, ambassadeur d'Allemagne au Sénégal et en Guinée-Bissau, a de son côté, insisté sur l'importance de la liberté de la presse face aux nouveaux défis de l'information, citant particulièrement la désinformation dans un contexte de production rapide de contenus numériques.

Il a aussi souligné le rôle essentiel des journalistes dans la vérification et la mise en contexte de l'information, estimant que "la liberté de la presse demeure un élément important du fonctionnement démocratique".

La deuxième édition du SIMA réunit des régulateurs, professionnels des médias, éditeurs, créateurs de contenus, universitaires et experts de l'intelligence artificielle venus de pays d'Afrique et Europe.