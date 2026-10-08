Sénégal: Kédougou - Les FDS invitées à réadapter constamment le dispositif de prévention contre l'extrémisme violent

8 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Le préfet du département de Kédougou (sud-est), El Hadj Malick Sémou Diouf, a invité, jeudi, les Forces de défense et de sécurité (FDS) à réadapter constamment le dispositif de prévention contre l'extrémisme violent dont l'évolution repose sur des réseaux très développés et capables de porter un coup dur aux Etats.

"Cette situation que nous vivons de manière permanente nous invite à réadapter constamment notre dispositif de prévention contre l'extrémisme violent dont l'évolution repose sur des réseaux très développés et capables de porter un coup dur à un Etat, quelle que soit sa puissance", a-t-il exhorté.

Il s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation sur l'actualisation des connaissances des forces de défense et de sécurité en matière de criminalité transfrontalière, en présence de Mamadou Yaya Diallo, chargé des relations en partenariat avec les FDS du projet Senrésilience 2, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par la fondation Konrad Adenauer de concert avec plusieurs partenaires.

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"Des individus issus de pas moins d'une quinzaine de nationalités se retrouvent dans les sites d'exploitation minière, et leur introduction dans le territoire s'effectue très souvent à travers des voies non officielles", a ajouté El Hadj Malick Sémou Diouf.

Selon l'autorité administrative, pour réussir le pari de la prévention contre l'extrémisme violent, les FDS devront forcément renforcer leur collaboration.

"Au-delà du renforcement de la collaboration, asseoir leurs interventions sur des connaissances actualisées de l'évolution des modes d'action des extrémistes et des acteurs de la criminalité transfrontalière", a-t-il insisté.

Il a félicité les Forces de défenses et de sécurité de la région de Kédougou pour "l'excellent travail" qu'elles abattent depuis quelques années et qui est à l'origine du renforcement du sentiment de sécurité prévalant chez les populations à l'heure actuelle.

Selon Mamadou Yaya Diallo, l'objectif de cet atelier est de sensibiliser les FDS sur la criminalité et ses liens avec l'extrémisme violent, en vue de leur permettre de renforcer la vigilance collective face aux menaces terroristes.

"Nous allons former les participants sur les trafics, les réseaux, les techniques des trafics de drogue. Cette prévention proactive contribuera à réduire la vulnérabilité des communautés aux menaces sécuritaires", a-t-il expliqué.

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