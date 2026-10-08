Sénégal: Le renforcement du dispositif sécuritaire, une des mesures arrêtées pour un bon déroulement du Magal de Mbacké Kadior

Louga — Le renforcement du dispositif sécuritaire et l'approvisionnement en eau comptent parmi les mesures prioritaires arrêtées par les autorités administratives et les membres du comité d'organisation du Magal de Mbacké Kadior, pour un bon déroulement de cette manifestation prévue le 8 novembre prochain dans cette cité religieuse du département de Kébémer.

La santé, l'éclairage public et l'amélioration des infrastructures figurent également parmi ces mesures arrêtées lors d'un comité régional de développement (CRD) tenu le même jour à Louga.

"Nous devons insister sur le renforcement du dispositif sécuritaire, avec une mobilisation accrue de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et des autres forces de défense et de sécurité, afin d'assurer le bon déroulement de ce rassemblement religieux", a déclaré la gouverneure de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj.

En matière d'éclairage public, les autorités ont retenu l'entretien et l'extension du réseau électrique sur cinq kilomètres, ainsi que la sécurisation de la zone pendant et après l'événement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le volet sanitaire figure également parmi les principales préoccupations des organisateurs et des autorités.

La gouverneure a annoncé le renforcement du dispositif médical habituellement déployé, en tenant compte des risques liés à certaines maladies, notamment la fièvre de la vallée du Rift et la diphtérie.

Les participants ont également plaidé pour la dotation du centre de santé de Mbacké Kadior d'une nouvelle ambulance et d'un véhicule de liaison, afin d'améliorer la prise en charge des pèlerins et les interventions d'urgence.

Sur le plan de l'assainissement, la création d'une unité locale de la SONAGED, société nationale de gestion des déchets, a été sollicitée.

Selon la gouverneure, les dispositions sont en cours au niveau de la direction générale pour examiner cette demande et rechercher une solution.

L'approvisionnement en eau potable a aussi été évoqué, avec la proposition de réaliser un troisième forage pour répondre aux besoins des populations et des nombreux fidèles attendus à Mbacké Kadior.

La question de l'ouverture d'une brigade de gendarmerie dans la localité a par ailleurs, été soulevée à plusieurs reprises au cours des échanges.

Ndèye Nguénar Mbodj a assuré que cette doléance faisait l'objet d'un examen approfondi par les autorités compétentes, promettant une réponse dans les prochaines semaines.

De son côté, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, coordonnateur et président du comité d'organisation, a rappelé la dimension spirituelle du Magal, dédié à la commémoration de la naissance et de la vie de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme.

Il a souligné que cet événement constitue un moment de prières, de recueillement et de dévotion, mais aussi de transmission des enseignements et des valeurs du mouridisme, notamment la foi, la vérité et le culte du travail.

Le président du comité d'organisation a également appelé à une forte mobilisation des familles religieuses, des petits-fils de Serigne Touba et de l'ensemble des disciples pour assurer la réussite de cette édition.

À l'issue de la rencontre, la gouverneure a invité les chefs de service concernés à veiller au respect des engagements pris.

Elle a également demandé au sous-préfet de l'arrondissement de Darou Mousty, en collaboration avec le comité d'organisation, d'assurer le suivi et la coordination de la mise en oeuvre des mesures retenues.