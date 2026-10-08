Sénégal: Kaolack - Une trentaine de journalistes formés à la couverture médiatique de la gouvernance locale

Kaolack — Une trentaine de journalistes des régions de la zone centre et sud ont bénéficié, jeudi, d'une formation sur la couverture des questions de gouvernance locale à l'ère de la désinformation, à l'initiative de la cellule Centre de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), a constaté l'APS.

"La formation vise notamment à outiller les participants sur les mécanismes de la gouvernance locale, les techniques de vérification de l'information et les enjeux liés à la réforme de l'Acte 4 de la décentralisation. Elle doit également permettre aux journalistes de mieux comprendre les changements annoncés, notamment la mise en place des pôles territoires, afin de mieux les expliquer aux populations", a expliqué Modou Sène, président de la zone centre de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS).

Il s'exprimait en marge du séminaire de formation, organisé en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer (FKA), et destiné aux journalistes des régions de Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel, Ziguinchor et Sedhiou.

Le thème de la session porte sur "Couvrir la gouvernance locale à l'ère de la désinformation : Vérifier, contextualiser et expliquer l'information locale".

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Elle a été présidée par le président du Conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouf Bengelloume, en présence du représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, Jonathan Nowak, du facilitateur de la formation, Ibrahima Gaye, directeur de la radio Alfayda Fm entre autres personnalités.

Selon le président de la zone centre de la CJRS, les journalistes doivent être mieux outillés et mieux cadrés pour pouvoir donner la bonne information sur les questions de gouvernance.

Modou Sène a également insisté sur la nécessité pour les médias de travailler avec les collectivités territoriales et les autorités déconcentrées afin de contribuer à une meilleure compréhension des politiques publiques locales.

Le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, Jonathan Nowak, a pour sa part réaffirmé l'engagement de la structure qu'il dirige en faveur de la décentralisation et du renforcement des capacités des journalistes.

Il a rappelé que la fondation accompagne depuis plusieurs décennies le processus de décentralisation au Sénégal et développe également des programmes destinés aux professionnels des médias.

"Pour une démocratie, c'est important que les citoyens soient bien informés," a-t-il relevé, estimant qu'un journalisme local fort doit notamment reposer sur la collecte, la vérification et la contextualisation des données, afin de permettre aux citoyens de mieux se forger une opinion et de participer au débat public.