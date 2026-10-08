Sénégal: Mouhamadou Makhtar Cissé annonce un programme spécial de renforcement des infrastructures et des équipements de la Police nationale

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a annoncé, jeudi, l'élaboration d'un programme spécial destiné à renforcer les capacités de la Police nationale en infrastructures, équipements, logements et dans la prise en charge sanitaire.

"Il faudra faire valider par le Premier ministre d'abord, puis par le président de la République, un programme spécial qui permettra de satisfaire un minimum des besoins de la Police nationale en matériels et en équipements", a-t-il déclaré au terme d'une visite de travail au camp Abdou Diassé, à Dakar.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec différents services de la Police nationale, qui l'a également mené à la Brigade d'intervention polyvalente (BIP), à la direction de la Police de l'air et des frontières (DPAF), au service médical de la Police nationale et au Groupement mobile d'intervention (GMI).

Mouhamadou Makhtar Cissé a notamment évoqué la construction de commissariats "dignes des missions de la Police", la disponibilité de logements pour les agents ainsi que le renforcement du dispositif sanitaire des agents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a, à ce propos, souhaité l'érection, à terme, d'un hôpital de niveau 3 pour la Police nationale, estimant que l'actuelle unité médicale qu'il a visitée pourrait rapidement atteindre le standard d'un hôpital de niveau 1.

"Il faut s'occuper de la santé des hommes et des femmes qui servent dans la police, s'occuper de la santé de leurs familles aussi", a-t-il insisté, saluant la collaboration entre la direction de la Santé des armées et la direction générale de la Police nationale.

Le ministre a également exprimé sa volonté d'oeuvrer à l'amélioration des conditions de garde à vue, en collaboration avec le ministre de la Justice et la direction générale de la Police nationale.

"Au stade de garde à vue, on n'est pas coupable. On est suspect", a-t-il rappelé, insistant sur le respect de la présomption d'innocence et des droits humains.

Mouhamadou Makhtar Cissé a, par ailleurs, appelé les policiers à toujours garder à l'esprit que le service aux citoyens relève d'un saccerdoce, notamment dans les missions de maintien de l'ordre.

"Leur devoir est aussi de respecter leurs droits", a-t-il dit, soulignant que l'usage de la force doit rester proportionnel aux menaces auxquelles les forces de sécurité sont confrontées.

Évoquant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministre s'est dit convaincu que les forces de défense et de sécurité réunies "feront le travail de sécurisation de notre pays" durant cet événement sportif planétaire qui se tient pour la première fois sur une terre africaine.

"Chaque Sénégalais doit se considérer comme membre du dispositif de sécurité", a-t-il déclaré, invitant les citoyens à prévenir et alerter les forces chaque fois que nécessaire.

Mouhamadou Makhtar Cissé a par ailleurs salué le "travail admirable" accompli par les policiers dans des conditions jugées "toujours difficiles", leur transmettant un message de félicitations et d'encouragement du président de la République et du gouvernement.