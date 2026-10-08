Sénégal: Plaidoyer pour une meilleure prise en compte des besoins des acteurs de l'ESS

Matam — Le coordonnateur du Projet de structuration, de renforcement et de mise en réseau des organisations de la société civile de jeunes dans les territoires (PREMISO), Babacar Coly, a plaidé, jeudi, à Matam (nord), pour une meilleure implication des acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans les espaces de concertation de la vie du secteur, pour une meilleure prise en charge de leurs besoins.

"Il faut davantage impliquer les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les espaces de concertation pour mieux prendre en compte leurs besoins et leurs défis", a-t-il déclaré.

Babacar Coly s'exprimait lors d'un événement de plaidoyer et de promotion de l'ESS organisé au lendemain du deuxième forum communautaire consacré à cette thématique.

Selon lui, une meilleure participation des acteurs de l'ESS aux cadres de concertation devrait permettre de mieux intégrer leurs préoccupations dans les initiatives et dispositifs d'accompagnement mis en oeuvre au niveau local.

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La rencontre a également permis de restituer les résultats des activités de plaidoyer menées dans la région et de présenter les engagements recueillis auprès de la mairie de Matam et de plusieurs services techniques.

"Ces engagements visent notamment à renforcer l'accompagnement des jeunes et des femmes évoluant dans l'ESS, particulièrement en matière d'accès au financement et aux opportunités économiques", a expliqué M. Coly.

Des femmes accompagnées par le projet PREMISO ont, à cette occasion, exposé leurs produits et présenté leurs initiatives à travers des séances de pitch, favorisant les échanges avec les structures d'appui présentes.

M. Coly précise qu'une table ronde a par ailleurs porté sur la contribution de l'ESS au développement local et sur les moyens de renforcer l'encadrement du secteur.

Un plan de suivi des engagements pris a été retenu afin d'accompagner leur mise en oeuvre et de contribuer à l'amélioration de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire dans la région.