Sénégal: Cessions immobilières de l'État - La commission d'enquête parlementaire débute ses auditions

Dakar — La Commission d'enquête parlementaire (CEP) sur les opérations de cessions d'immeubles du patrimoine bâti de l'État a démarré, jeudi, ses auditions à l'Assemblée nationale.

Les auditions portent sur "le patrimoine bâti de l'État cédé à des particuliers dans des conditions supposées irrégulières, dans des conditions qui ne respectent pas la loi", a déclaré le député Momath Talla Ndao, le président de séance.

Le parlementaire, membre du PASTEF (majorité), a également assuré que ce travail sera exécuté dans "l'impartialité" afin de mettre la lumière sur les attributions des immobiliers de l'État.

La commission d'enquête a entedu, en premier, Élimane Pouye, ancien directeur général de la Société de gestion du patrimoine de l'État (SOGEPA SN) de mai 2024 à septembre 2026.

Yaya Abdoul Kane, ancien directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État (AGPBE), puis de la SOGEPA SN (2019-2024), va passer de 14h30 à 16 h.

La commission va accueillir Abdou Karim Fofana, ancien directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'Etat (AGPBE) (2015 - 2019) en dernier lieu.