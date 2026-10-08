Sénégal/Maroc: Football - Le verdict du contentieux Sénégal-Maroc attendu dans les prochains jours ou semaines (TAS)

Dakar — Le verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le contentieux né de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d'attribuer au Maroc la victoire en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 sur tapis vert pourrait tomber dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, a indiqué, jeudi, à Lausanne (Suisse), le directeur général de l'institution suprême de règlement des litiges sportifs au niveau international, Matthieu Reeb.

"Je ne pense pas que ce sera aujourd'hui ni demain, mais cela devrait durer quand même quelques jours, voire quelques semaines", a-t-il notamment dit faisant référence au prononcé de la décision.

Selon le site d'informations sportives sénégalais D-Sports, qui a relayé les propos de M. Reed, "l'audience a commencé à l'heure" indiquée, ce jeudi.

Le directeur général du TAS a également ajouté que de nouvelles informations pourraient être communiquées dans l'après-midi de ce jeudi, les travaux devant se poursuivre jusqu'à 16 heures, conformément à un calendrier arrêté avec les différentes parties et leurs conseils, selon D-Sports.

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L'audience consacrée à l'appel de la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre cette décision de la CAF se tient jeudi à Lausanne, en présence des représentants des différentes parties et de leurs avocats.

La formation arbitrale est composée du Français Gérald Simon, qui en assure la présidence, de l'Allemand Ulrich Haas et de l'Italien Luigi Fumagalli.

"Nous sommes là pour essayer de résoudre ce litige, qui dure maintenant depuis plusieurs mois", a expliqué le directeur général du TAS, assurant que la formation arbitrale entend rendre sa décision "le plus vite possible" après l'audience.

La FSF avait saisi le TAS pour demander l'annulation de la décision de la CAF ayant déclaré le Maroc vainqueur de la CAN 2025 après avoir considéré que le Sénégal avait perdu la finale par forfait, alors que le match s'était soldé sur le terrain par une victoire des Lions de la téranga sur le score d'un but à zéro.