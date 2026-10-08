Congo-Brazzaville: Communiqué du gouvernement relatif aux incidents survenus à Mounkala (département du Pool)

Le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les éléments d'information suivants, relatifs aux incidents survenus le mercredi 7 octobre 2026 dans la localité de Mounkala (district de Mayama), dans le département du Pool, impliquant des individus armés appartenant à l'entourage du révérend pasteur Frédéric Bintsamou, dit Ntoumi.

Dans le cadre des missions de maintien de l'ordre dévolues à la Force publique, une unité de la DGSP en provenance de Brazzaville et en route pour effectuer une relève à Mindouli (département du Pool), a constaté la présence, à hauteur du village Mounkala, de trois individus en tenue civile, en possession ostensible d'armes de guerre, soit deux PMAK et un fusil mitrailleur (FM). Alors que les éléments de la DGSP tentaient de procéder à leur interpellation, ces individus ont pris la fuite en direction de la concession du Pasteur Ntoumi, se soustrayant ainsi aux injonctions qui leur étaient adressées et abandonnant sur place leur véhicule.

Ce véhicule, probablement utilisé pour le transport desdites armes, a ensuite été incendié par les éléments de la DGSP. Il est à noter qu'aucun échange de tirs n'a été enregistré durant cet incident, hormis quelques coups de sommation en l'air afin de dissuader les individus durant leur fuite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouvernement tient à souligner que ces événements ne constituent pas un incident isolé. Une semaine auparavant, des éléments de la DGSP avaient refusé l'accès à Mindouli au pasteur Ntoumi alors qu'il se déplaçait à l'intérieur d'un véhicule transportant des armes de guerre ostensiblement visibles et conditionnées ; invité à se conformer aux prescriptions de sécurité applicables à tous, notamment celles relatives à la circulation des armes, il avait alors fait demi-tour, refusant de confier lesdites armes aux éléments de la Force publique. En le laissant repartir avec ces armes, les éléments de la DGSP ont alors fait preuve de retenue.

La Force publique a délibérément privilégié la retenue, s'abstenant de toute intervention coercitive susceptible de provoquer une confrontation, et ce dans le souci supérieur de préserver la paix civile et la sécurité des populations. Cette attitude de responsabilité ne saurait être interprétée comme une quelconque faiblesse de l'État ni comme une renonciation à faire respecter les lois et règlements de la République.

Le gouvernement rappelle que la détention, le transport et la circulation d'armes, de même que le refus d'obtempérer aux injonctions légales de la Force publique, relèvent de prescriptions dont le respect constitue une exigence fondamentale de l'ordre républicain. Le gouvernement demeure profondément attaché à la préservation des acquis de la paix dans notre pays, et en particulier dans le département du Pool, fruit d'efforts constants de dialogue, d'apaisement et de réconciliation nationale impulsés par le président de la République.

La Force publique continuera, en toutes circonstances, d'exercer ses missions dans le respect du cadre légal, des principes de nécessité et de proportionnalité, avec le discernement et la retenue qu'exige la préservation de la paix civile. Le gouvernement rappelle que sa détermination à garantir l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national demeure entière et inflexible.

Enfin, le gouvernement, qui rappelle que l'incident susmentionné n'a connu ni mort ni blessé, rassure les Congolaises et Congolais en général, et les populations du département du Pool en particulier, sur sa volonté constante de préserver la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution.