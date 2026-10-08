Congo-Brazzaville: Salubrité -Ll'école primaire 31 juillet 1969 assainie

En prélude à la rentrée scolaire, le chef du cabinet de l'administrateur-maire de Talangaï, sixième arrondissement de Brazzaville, Raoul Gobo, a lancé le 4 octobre les travaux d'assainissement de l'école primaire 31 Juillet 1969, située au quartier Mpila.

Initiée par le Club assainissement et sport Mpila-Intendance, en collaboration avec la mairie de Talangaï, l'opération de lutte contre l'insalubrité répond à la circulaire qui institue chaque premier samedi du mois une activité de salubrité publique. Cette opération d'assainissement a permis aux membres desdites organisations de désherber, ramasser et brûler les tas d'ordures. Ils ont ensuite lavé les classes et essuyé les tables-bancs. «Je remercie la mairie de Talangaï pour avoir mis à la disposition de notre club les moyens logistiques, matériels et autres ressources nécessaires pour l'aboutissement de cette activité d'assainissement. L'état de l'établissement n'était pas vraiment bon pour que les élèves puissent commencer cette rentrée », a déclaré Brel Marcelle Mbourangan, président du Club Assainissement et sport Mpila Intendance. Ce dernier a aux autorités du pays d'avoir un regard sur l'école primaire 31 juillet 1969 qui est l'unique école publique de la première circonscription électorale de Talangaï.

Lors de l'intronisation de l'administrateur-maire par le préfet du département de Brazzaville, l'autorité municipal du sixième arrondissement s'était engagé à maintenir un cadre de vie propre et agréable pour éviter les odeurs nauséabondes. « Le volet assainissement est parmi tant d'autres qui a attiré notre attention en ce jour. Et quand on nous a saisis, nous avons pensé qu'ensemble, nous devons parrainer cette activité. Et nous sommes arrivés sur place pour travailler avec cette association » , a declaré Raoul Gobo, chef du cabinet de l'administrateur-maire de Talangaï. Il a également dénoncé certains actes inciviques perpétrés dans cet établissement scolaire et imploré que les mesures sécuritaires soient prises en urgence. « Les gens cassent les tables-bancs, ils font ce qu'ils veulent. Pendant les vacances, c'est un lieu où les bandits viennent déposer les matières fécales et faire du vandalisme », a deploré le chef du cabinet de l'administrateur-maire de Talangaï.