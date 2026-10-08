Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et le Mozambique regardent dans la même direction

Le président mozambicain Daniel Francisco Chapo a bouclé son séjour de travail de 48 heures en terre congolaise par une conférence de presse co-animée avec son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso. Lors de leurs interventions, les deux chefs d'Etat ont réaffirmé la nécessité de renforcer l'axe Brazzaville-Maputo.

Face à la presse, Denis Sassou N'Guesso et Daniel Francisco Chapo sont revenus sur les liens historiques qui unissent la République du Congo et le Mozambique, tout en réitérant leur volonté de faire du dialogue un recours nécessaire pour régler les conflits entre les Etats. Ils ont également plaidé pour un apaisement du climat international dominé actuellement par des crises persistantes à travers le monde.

La visite officielle du président mozambicain a été ponctuée par la signature d'une dizaine d'accords. Elle a permis aux deux parties de revisiter leur passé glorieux marqué par la lutte de libération du peuple mozambicain face à l'occupation portugaise. Pendant son séjour, Daniel Francisco Chapo est allé rendre hommage au président Marien Ngouabi en déposant une gerbe de fleurs au mausolée qui porte le nom du président du Congo entre 1968 et 1977. En effet, l'ancien président Marien Ngouabi fut un artisan de cette lutte de libération aux côtés de Samora Moisés Machel, héros de l'indépendance du Mozambique.

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« Nous nous sommes rendus au mausolée de notre leader africain Marien Ngouabi, c'est parce que nous avons des relations historiques entre le Mozambique et le Congo. Dans notre capitale Maputo, nous avons une avenue baptisée Marien-Ngouabi en hommage à ce grand leader africain qui a lutté pour libérer nos peuples », a déclaré Daniel Francisco Chapo à la presse.

Parlant de la situation sécuritaire et la paix sur le continent, le chef de l'Etat mozambicain a souligné la nécessité pour les Africains d'être des humains pour surmonter ce grand défi. Selon lui, aucun pays au monde ne peut se développer sans la paix. « C'est la raison de ma visite au Congo. Ce qui montre la nécessité d'une union, de la fraternité, de la coopération. Surtout, nous devons travailler avec l'union, pas seulement pour vaincre le terrorisme. Nous devons renforcer nos capacités sécuritaires pour le maintien de la paix en Afrique et dans nos pays respectifs », a-t-il poursuivi.

Pour lui, le Congo et le Mozambique doivent continuer à travailler ensemble et à être unis pour maintenir le dialogue permanent pour une coopération permanente. « Par exemple, nos relations politiques et diplomatiques avec le Congo sont des relations excellentes. L'objectif principal de ce voyage est de renforcer davantage nos relations politiques et économiques pour le développement de nos deux pays et créer de meilleures conditions de vie pour les deux peuples. Mais pour que cela se passe bien, la question que vous avez posée est très importante. Il faudrait qu'il y ait la paix et la sécurité. Pour qu'il y ait la paix et la sécurité, nous devons renforcer notre coopération, même dans le domaine de la défense et de la sécurité », a également indiqué le président mozambicain.

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a, de son côté, reconnu que les liens historiques entre le Congo et le Mozambique restent solides. D'après lui, reconnaître cela n'est pas une leçon de pessimisme, mais un élan vers de nouveaux objectifs à atteindre. « Les relations entre le Congo et le Mozambique sont anciennes, solides, et elles ont été marquées fortement par les luttes de libération et la volonté exprimée par l'organisation de l'Unité africaine et l'union africaine de bâtir une Afrique libre », a déclaré en substance le chef de l'Etat congolais.