Congo-Brazzaville: Vie des partis - Les cadres et militants du PCT renforcent leurs capacités

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a précédé le 8 octobre à Brazzaville, au lancement des travaux du séminaire de formation des formateurs de ses cadres et militants.

Les participants vont jusqu'au 10 octobre, suivre six modules dont l'Organisation, conduite des réunions et élaboration des documents des organes du Parti ; financement et gestion financière des structures du Parti ; prise de note, synthèse et restitution de l'information politique. Les autres modules qui seront également animés par les universitaires et cades du PCT portent sur l'animation et l'encadrement des structures du Parti ; la gestion administrative et le fonctionnement des organes ainsi que la formation en cascade et rôle du formateur relais.

Le secrétaire permanent du PCT, chef du département de la formation et de la documentation, Théophile Adoua, a rappelé que ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'activité du comité central. « Cette formation nous permettra de disposer à terme de cadres et de militants suffisamment outillés pour assurer efficacement les responsabilités qui leur sont confiées. La formation constitue à maints égards un instrument essentiel du renforcement des capacités. Elle permet non seulement d'acquérir des connaissances mais surtout de consolider les méthodes de travail, d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement de notre structure », a-t-il rappelé.

Selon lui, la particularité de cette session de formation est qu'elle ne s'adresse pas uniquement à des participants appelés à recevoir des connaissances pour leur propre compte. Elle vise, a-t-il poursuivi, à constituer un noyau de formateurs, relève capable à leur tour de transmettre les connaissances et les méthodes acquises au sein de la structure du parti. La formation des formateurs ne constitue « qu'une première étape des séminaires méthodologiques que nous devons organiser.

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Elle serait sans intérêt si, par la suite, les moyens n'étaient pas mis en oeuvre pour que les formateurs formés puissent transmettre les connaissances acquises au niveau des organes du parti, afin que le parti vive réellement à la base et au niveau intermédiaire », a-t-il souligné.

Ouvrant les travaux, Pierre Moussa a rappelé la place qu'occupe la formation au sein d'un parti politique comme le PCT qui entend se pérenniser, se renouveler, s'adapter aux mutations de son environnement et demeurer en capacité de répondre aux aspirations de la société. « Il faut aussi de la méthode, de la compétence. Notre parti dispose d'une longue expérience historique, d'un patrimoine politique considérable et d'une riche tradition d'organisation et d'encadrement de ses militants. Cependant, l'expérience ne dispense jamais de l'apprentissage. Bien au contraire, elle impose de transmettre, de capitaliser, d'actualiser et d'enrichir continuellement les connaissances », a-t-il indiqué.

Il a également rappelé que cette session de formation a la particularité de former un noyau de formateurs appelé, à leur tou, à transmettre les connaissances et les méthodes acquises aux niveaux intermédiaires et de base du parti. Elle offre, a-t-il commenté, l'opportunité de construire un véritable corps de formateurs du parti suffisamment préparés pour accompagner les militants, renforcer leur compréhension de l'organisation, développer leurs capacités d'action en vue d'optimiser le fonctionnement de nos structures. « La solidité d'une organisation ne repose pas uniquement sur ses textes, ses structures ou ses orientations.

Elle repose aussi sur les femmes et les hommes qui la font vivre, sur leur capacité à travailler ensemble, à organiser leur action, à rendre compte et à assumer leurs responsabilités », a dit Pierre Moussa, estimant que la formation permet précisément de rapprocher la responsabilité de la compétence, l'engagement de l'efficacité et la volonté d'agir de la capacité à agir.