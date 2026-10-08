Congo-Brazzaville: Festival international du rire - Tuseo accueille plus d'une dizaine d'artistes humoristes à la capitale

La 19e édition du Festival international du rire de Brazzaville (tuSeo) se tient sur le thème « Soleil et défis », du 22 au 23 octobre, à l'Institut français du Congo et le 24 octobre au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. La ville brazzavilloise va vibrer au rythme du rire, de la scène et du talent des artistes de différents pays.

Trois jours durant , des artistes venus de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, du Burundi, du Gabon, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire , de la Guinée et d'ailleurs vont monter sur scène pour faire vivre des moments inoubliables au public brazzavillois, parmi lesquels Herman Amisi, Alain Dooly, Fidèle Ngansy (République démocratique du Congo), Oualas (Côte d'ivoire), Marcellin Eucon (Burundi), Aladji Cliachi (Burkina Faso), Fredelitus (Gabon), M. Satina, Dr Rigel Gandhi (Guinée), Elvira Dinga, Mvata, Nana Cepho, Gad Gadios, Ya Rabbi, Junior 007 (Congo).

Tuseo signifie « éclats de rire » en langue lari. Il a pour objectif d'offrir une scène et un tremplin aux humoristes locaux et africains, qui étaient auparavant relégués au second plan lors des concerts musicaux. Ce rendez-vous culturel est devenu incontournable en Afrique centrale, il réunit chaque année des artistes francophones venus de divers pays.

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Créé en octobre 2004, TuSeo est le premier Festival international du rire de Brazzaville, il oeuvre pour la promotion de la création contemporaine des humoristes d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. « Dans la tête » de l'artiste ivoirien Oualas ouvrira en soirée les portes du festival. L'entrée est payante.