Congo-Brazzaville: Développement des infrastructures - Le président mozambicain apprécie l'expertise congolaise

En séjour de travail au Congo, le chef de l'Etat mozambicain, Daniel Francisco Chapo, a effectué, le 7 octobre, une visite de terrain à Pointe-Noire, où il a admiré la qualité des investissements réalisés par le Congo dans divers secteurs.

Dans la ville océane, le chef de l'Etat mozambicain a visité, en premier, la centrale à gaz de Litchéndjili, destinée essentiellement à la production du gaz naturel liquéfié et autres produits dérivés. Porté par la société Eni-Congo, le projet prévoit une production échelonnée pouvant atteindre jusqu'à trois millions de tonnes de gaz par an, soit environ cinq milliards de mètres cubes de gaz par année.

Daniel Francisco Chapo s'est rendu ensuite à la centrale électrique du Congo, une autre infrastructure destinée à la production à grande échelle de l'énergie électrique à base du gaz. Mise en service en 2010, et considéré comme l'un des piliers majeurs du développement économique du Congo, avec une capacité de production de 484 mégawatts, l'infrastructure produit 70% de l'énergie nationale.

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Accompagné du ministre des Affaires étrangères, Constant Serge Bounda, et celui en charge du Développement industriel, Michel Djombo, le chef de l'Etat du Mozambique a aussi visité le Port autonome de Pointe-Noire. Une autre structure majeure considérée comme poumon économique du Congo, premier port en eau profonde d'Afrique centrale.

Véritable carrefour commercial, ce port assez modernisé traite plus de 22 millions de tonnes de marchandises par an et gère près de 90% des importations et exportations du Congo.

Au terme de sa tournée, Daniel Francisco Chapo a apprécié la qualité des infrastructures et salué les investissements consentis par le Congo à cet effet.

« Nous sommes arrivés à Pointe-Noire avec un objectif clair, celui de s'enquérir de l'expertise congolaise, d'apprendre et créer des partenariats afin de faire grandir notre secteur privé. La nouvelle vision de mon pays doit aller au-delà de la simple exploitation des ressources naturelles, mais devenir un véritable moteur d'industrialisation et de développement du tissu entrepreneurial national. Cette rencontre ouvre la voie à une coopération économique entre les entreprises des deux pays », a souligné le président mozambicain.

Au cours d'une cérémonie solennelle organisée à cet effet, le président d'Uni Congo, Dieudonné Ndinga Moukala, a présenté les grandes lignes du tissu industriel congolais, ainsi que les attentes du secteur privé vis-à-vis du Mozambique.

Il a relevé un secteur privé congolais dynamique dans plusieurs domaines dont ceux de l'industrie, des activités extractives, de l'agro-industrie et du transport logistique, avec un enjeu majeur : le renforcement de la transformation locale afin d'accroître la valeur ajoutée dans le pays.