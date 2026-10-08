Congo-Brazzaville: Incidents dans le département du Pool - Le CNR donne sa version des faits

Le Conseil national des républicains (CNR) a publié, le 7 octobre, un communiqué de presse dans lequel il revient sur les incidents survenus récemment dans le département du Pool, précisément à Mindouli et à Mounkala dans le district de Mayama, département de Djoué-Léfini. Le parti politique informe l'opinion publique nationale et internationale que la paix dans le pays a failli être compromise, n'eût été, selon lui, la sagesse de son président, Frédéric Ntumi Bitsamou.

Selon le déroulement des évènements raconté dans le document, le 26 septembre, à 8h30, le président du CNR, après avoir informé le préfet du département du Pool de son déplacement à Mindouli pour faire l'état réel de ses véhicules stationnés dans cette localité, s'était effectivement rendu sur place. Le préfet, qui avait à son tour instruit le sous-préfet de Mindouli, a fini par donner des assurances sécuritaires au président du CNR.

Arrivé au péage de Mindouli, poursuit le communiqué, le cortège des véhicules du président du CNR s'est arrêté devant la barrière. Un élément de sa sécurité s'est présenté auprès du chef de poste pour le passage de cette délégation. « Après échange, le chef de poste a décidé que seule la voiture du président du CNR devrait passer, le reste de sa délégation devant être stationné au niveau du péage pour attendre le retour du président ».

Ce refus opposé par le chef de poste a été qualifié par le CNR « de violation flagrante de la libre circulation des personnes et des biens. Pour éviter tout malentendu et toute confrontation, le cortège du président a rebroussé chemin », explique le communiqué.

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Par ailleurs, le communiqué indique que, le vendredi dernier, un drone kamikaze a explosé, tuant un enfant de 12 ans et blessant gravement sa mère dans le site du président du Conseil national des républicains situé à Mounkala. Le CNR rappelle que, dans la période de janvier à février 2026, les sites de Mounkala et Mihété dans le district de Vindza avaient eux aussi fait l'objet de bombardements et que plusieurs obus n'avaient pas explosé.

Le CNR informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il a interpellé le gouvernement sur les dangers de la présence de ces engins explosifs dans les sites sus-indiqués. « Cette interpellation est restée lettre morte à ce jour, déplore l'organisation », précise la lettre. C'est ainsi qu'il condamne avec « fermeté ce qu'il qualifie de velléités susceptibles de compromettre le processus de paix et, surtout, l'attentat sur la personne de son président, dans le site de Mounkala. » En conséquence, le CNR appelle le gouvernement à mettre en place une commission d'enquête en vue de rétablir les responsabilités.