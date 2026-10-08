Congo-Brazzaville: Congo-Mozambique - des positions communes sur les crises africaines

Le séjour officiel du président mozambicain, les 6 et 7 octobre, s'inscrit dans une dynamique plus large de consolidation des relations entre Brazzaville et Maputo. Lors de leur tête-à-tête, les présidents Denis Sassou N'Guesso et Daniel Francisco Chapo ont procédé à un large échange de vues sur les questions bilatérales, régionales et internationales. Ils ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations d'amitié et de fraternité entre les deux peuples et se sont félicités de la tenue, les 5 et 6 octobre à Brazzaville, de la première session de la Grande Commission mixte de coopération Congo-Mozambique.

Le président Daniel Francisco Chapo a salué le soutien apporté par le Congo au Mozambique depuis la période de la lutte de libération nationale. Il a également souligné le rôle joué par Denis Sassou N'Guesso dans la recherche de solutions aux crises qui affectent le continent africain. Les deux dirigeants ont, de leur côté, exprimé leur préoccupation face à la persistance des attaques terroristes dans le nord du Mozambique et dans d'autres régions du continent. Ils ont réaffirmé leur soutien aux initiatives régionales visant à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Les échanges entre les deux présidents ont également porté sur plusieurs crises qui affectent le continent. Concernant le Soudan, ils ont appelé les parties au conflit à privilégier le dialogue afin de parvenir à une solution durable et de mettre fin à la crise humanitaire. Sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, les deux chefs d'État ont salué la dynamique issue des accords conclus à Washington(USA) et à Doha(Qatar) ainsi que les efforts de médiation de l'Union africaine(UA). Ils ont appelé les parties concernées à mettre en oeuvre les engagements pris.

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Brazzaville et Maputo ont réaffirmé leur soutien au multilatéralisme, au respect du droit international et à la réforme des institutions de la gouvernance mondiale. Les deux dirigeants ont également relevé la convergence de leurs positions au sein de l'UA et des Nations unies. Les deux présidents ont notamment salué la décision du Congo de présenter sa candidature à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2030-2031.

La coopération entre les deux pays devrait également s'étendre aux questions environnementales. Les chefs d'État ont réitéré leur engagement dans la lutte contre les changements climatiques et en faveur de la mise en oeuvre de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement 2027-2036. Enfin, ils se sont félicités de la perspective de l'ouverture d'un poste consulaire du Mozambique en République du Congo, destiné à renforcer davantage les relations entre les deux pays.