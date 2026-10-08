Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Des kits pour environ 1500 élèves de Bacongo 2

Le député de Bacongo 2, Vadim Osdet Mvouba, a offert le 6 octobre des kits scolaires à quelque 1500 élèves du deuxième arrondissement de Brazzaville.

S'inscrivant dans le cadre du projet « Malongui » dédié à la solidarité et à l'avenir de la jeunesse, ce don est composé, entre autres, des sacs, cahiers et stylos. L'élan de coeur du député de Bacongo 2, Vadim Osdet Mvouba, a redonné du sourire et de l'espoir aux enfants issus de familles à faibles revenus ainsi qu'aux méritants des écoles de sa circonscription en ce début d'année scolaire. S'exprimant au nom des parents d'élèves de Bacongo, Imelda Mountou a reconnu l'importance de cette donation.

« En cette période de rentrée scolaire, beaucoup d'entre nous, parents, posons la même question. Comment acheter les cahiers et les stylos pour envoyer nos enfants à l'école dans la dignité ? Aujourd'hui, par le projet Malongui, vous avez répondu à cette question, vous avez essuyé les larmes de plusieurs familles, vous avez redonné le sourire à nos enfants. Nous voyons en vous un fils de Bacongo 2 qui n'oublie pas sa famille, un élu qui est proche de son peuple », a-t-elle déclaré, estimant que les kits scolaires offerts aux enfants ne sont pas seulement des cahiers et des stylos, mais un espoir, un encouragement à aller à l'école.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Accompagnant cette initiative, l'administrateur-maire de Bacongo, Bernard Batantou, a rappelé que l'éducation est la première des denrées immatérielles qu'il faut mettre au service de la société. Il a, en effet, salué l'engagement de l'élu de Bacongo 2 d'aller à la rencontre de la connaissance et du savoir. D'après lui, ces bénéficiaires dont nombreux ne savaient plus à quel saint se vouer ignoraient qu'il y a quelque part des hommes et des femmes de coeur et de paix qui, chaque jour, se penchent sur le devenir des enfants.

« Je voudrais dire à ces enfants, avec l'honorable Vadim, il n'y a pas de désespoir, car c'est devenu comme un cycle, chaque année, toujours en ma présence, il vous offre les outils de la connaissance et du savoir. Chers enfants qui croyez que cette rentrée ne serait pas une réussite, vous étiez loin de savoir que l'honorable a toujours le coeur qui bat pour vous. Ces outils permettent à un enfant d'aller à la rencontre de la connaissance et du savoir », a-t-il conclu, remerciant le député.

Remettant les kits à un échantillon de bénéficiaires, le donateur a rappelé que cette action citoyenne et sociale est un soutien indéfectible à la vision " Éducation pour Tous " crédo cher au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a rencontré l'assentiment des habitants de cette circonscription électorale

. N'étant pas à son premier geste philanthropique en faveur des enfants de sa circonscription, Vadim Osdet Mvouba a promis continuer à leur apporter son soutien moral et matériel à chaque fois que le devoir l'exigera. Le but étant toujours d'accompagner les parents, les familles à scolariser et à envoyer les enfants à l'école car l'éducation (le capital humain) est la première richesse de développement de toute Nation.

« Il y a cinq ans de cela, nous lancions au sein de la deuxième circonscription électorale de Bacongo le projet Malongui qui, dans un engagement social, souhaite mettre un accent particulièrement sur la scolarité de nos enfants. Il nous faut les accompagner de la plus belle des manières que soient, parce que ces enfants incarnent la vie de ce pays. Ce projet ne prétend pas se substituer de l'action de l'État. Bien au contraire, il a la noble perspective d'accompagner en toute simplicité, à son échelle, les efforts consentis par le gouvernement et par toutes celles et ceux qui oeuvrent en âme et conscience à l'éducation de notre jeunesse », a-t-il rappelé.

Conscient du fait que l'éducation des jeunes est une responsabilité collective, Vadim Osdet Mvouba pense que le destin commun d'une nation passe par une jeunesse éduquée, responsable et prête à répondre favorablement aux exigences la société en matière de développement. Pour lui, les fournitures scolaires données aux enfants ne sont pas de simples objets, mais des instruments de leur réussite.