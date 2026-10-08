Congo-Brazzaville: Commémoration - le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza souffle ses 20 bougies

3 octobre 2006- 3 octobre 2026, le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a totalisé ses vingt ans depuis son implantation. Une cérémonie a été organisée avec faste pour fêter l'événement en présence des universitaires, chercheurs, historiens, hommes de culture, communauté religieuse, autorités traditionnelles, sages de la ville de Brazzaville ainsi que des notables du royaume Téké et du royaume Loango, sous les auspices du ministre délégué chargé de l'Industrie touristique, Prince Bertrand Bahamboula, représentant le ministre de la Culture, Jean Claude Gakosso.

Dans son adresse, la directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a signifié à l'auditoire que cette commémoration s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, attaché à la préservation et à la valorisation de la mémoire collective et du patrimoine historique congolais. Aux Congolais et aux amis du Congo avec lesquels l'on partage le lien séculaire, Bélinda Ayessa a indiqué que le mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza célèbre ses vingt ans d'existence. «Vingt années durant lesquelles il a recueilli, comme une coupe recueille l'eau d'une source, des pans de notre histoire, des récits qui structurent notre existence commune, des traces autant que des interrogations qui nous invitent au devoir de mémoire, au devoir du souvenir... », a-t-elle souligné.

Prenant la parole à son tour, le président du Conseil départemental et municipal, maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a signifié qu'«en ce 3 octobre 2026, nous revenons symboliquement au 3 octobre 1880, date qui marque un moment fondateur dans l'histoire de notre capitale, lorsque Pierre Savorgnan de Brazza décida d'établir sur les rives du fleuve Congo le poste qui allait donner naissance à Brazzaville», a souligné le député maire de la ville de Brazzaville.

Une célébration scientifique émouvante

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Cette double commémoration marquant également la célébration des 146 ans de la signature du Traité Makoko Iloo 1er- De Brazza s'est poursuivie par une conférence inaugurale prononcée par Auguste Nsonsissa, Pr titulaire à l'université Marien-Ngouabi (UMNG), sur le thème «Epilégomènes d'un épistémologie du témoignage à partir d'un esquisse dialogique entre mémoire et mémorial». Pour le Pr Auguste Nsonsissa, ce mémorial a son côté révélateur de l'honneur qu'il «nous fait»... En même temps, ce mémorial a un côté évocateur «de notre histoire, de notre préhistoire, de notre post-histoire et de notre proto-histoire. Cela s'entend parce qu'il s'agit là de notre participation individuelle et collective à la construction continuée de la symbolique congolaise, mais dynamique que représente le mémorial Savorgnan-de-Brazza à Brazzaville... », a déclaré le Pr Auguste Nsonsissa.

La partie scientifique a été marquée par deux panels. Le premier a porté sur «La construction des mémoires historiques et patrimoniales à Brazzaville: héritages du Traité Brazza-Makoko et trajectoire du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza», sous la modération d'Edouard Ngamoutsika, Pr titulaire à l'UMNG. Ce panel a connu quatre sous-thèmes portant sur « Quand le passé enseigne le présent: célébrons le 146e anniversaire du Traité Brazza-Makoko et la fondation de Brazzaville», par la Reine Eugénie Mouayini Opou, écrivaine chercheuse, spécialiste de l'histoire du royaume Téké; «L'épistémologie de l'héritage de Pierre-Savorgnan-de-Brazza, mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza: acquis et débat», par Joseph Zidi, Pr titulaire à l'UMNG ; «Mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza: itinéraire de l'édification d'un culturel et historique», Marcel Bouessé, guide du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza; «Le mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza: témoin d'une histoire et mémoire partagées», Jean Félix Yekoka, Me de conférences UMNG.

Le deuxième panel a eu pour thème «Héritier du passé, construire l'avenir: enjeux philosophiques de la transmission de la mémoire», avec pour modérateur, le Pr Edouard Ngamoutsika. Les sous-thèmes suivants ont été développés : « Enjeux muséographiques et mémoriels autour du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza», par Samuel Kidiba, conseiller au Patrimoine du ministre de la Culture; «Le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza: entre exigence mémorielle et appel à la restitution», par Maxime Akanakobia Akanis, Me de conférences, UMNG; «Bacongo: du village à l'arrondissement 2», par Scholastique Dianzinga, Pre titulaire, UMNG; «Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza: sémiotique des anneauxc d'une mémoire collective», par Bienvenu Boudimbou, Me de conférences, UMNG.