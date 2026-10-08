Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT et le Frelimo consolident leurs relations

Arrivé à Brazzaville le 6 octobre pour une mission de travail de 48 heures, le président mozambicain, Daniel Francisco Chapo, également président du Front de libération du Mozambique, a échangé avec le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa.

Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont passé en revue les différents axes de coopération existant entre le PCT et le Frelimo, tout en exprimant leur volonté de les redynamiser. Le président mozambicain, Daniel Francisco Chapo, a témoigné de sa reconnaissance à Pierre Moussa pour l'appui multiforme que le PCT a apporté au Frelimo.

« Dès qu'il est arrivé, il a exprimé le désir de rencontrer les dirigeants du Parti congolais du travail, parce que, en effet, il n'a pas oublié qu'il est le président du Frelimo et que le président du PCT ainsi que l'ensemble de la direction nationale du Parti avaient apporté leur soutien total à la candidature du candidat du Frelimo, c'est-à-dire du président Chapo », a expliqué Pierre Moussa après sa réception.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, le secrétaire général du PCT avait accompagné le candidat du Frelimo à la dernière élection présidentielle au Mozambique jusqu'à Oyo, dans le département de la Cuvette où il avait été reçu par le président du comité central du PCT, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

« À cette occasion, l'appui, le soutien du camarade président en présence de la direction nationale du PCT lui a été acquis. Et donc, dès qu'il est arrivé, il n'a pas oublié ce moment. Il n'a pas oublié non plus le soutien constant dont le gouvernement et la direction nationale du Frelimo au Mozambique ont toujours bénéficié de la part du Parti congolais du travail », a poursuivi le secrétaire général du PCT.

Daniel Francisco Chapo et Pierre Moussa ont, par ailleurs, évoqué la participation du Frelimo au sixième congrès ordinaire du PCT. Lors de ce congrès, le Frelimo avait été représenté par son numéro 2.