Sénégal: Commune de Taïba Ndiaye (Tivaouane) - Le défunt Alé Lô, parrain du lycée

Le lycée de Taïba Ndiaye porte désormais le nom du défunt député, vice-président de l'Assemblée nationale, Alé Lô, a annoncé le maire de la commune, lors d'une cérémonie de remise de fournitures aux établissements scolaires. Assane Ndiaye a saisi l'occasion pour remercier le Président de la République d'avoir accepté cette requête introduite par le conseil municipal avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale.

Le maire de la commune de Taïba Ndiaye, Assane Ndiaye, a annoncé, mardi, l'officialisation du baptême du lycée de sa commune. L'établissement porte désormais le nom du défunt président du conseil départemental, Alé Lô, ancien député et vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal décédé, le 22 mars 2026. Fils du terroir, il a beaucoup oeuvré pour le développement des collectivités territoriales.

« Une requête avait été introduite à cet effet par le conseil municipal avec l'appui du conseil départemental. Le ministre de l'Éducation nationale a validé la proposition et le Président de la République a pris le décret. Le lycée porte désormais officiellement le nom du Président Alé Lo. Nous remercions le Chef de l'État pour cette décision », a affirmé le maire de Taïba Ndiaye, lors de la cérémonie de remise de fournitures scolaires aux 18 établissements élémentaires de la localité.

Le maire de la commune de Taïba Ndiaye a décidé de placer la rentrée scolaire prochaine sous le signe de l'anticipation en dotant les écoles de fournitures pour un montant de 17,8 millions de FCfa. Un investissement qui vient accompagner le concept « Ubi tey, jàng tey ». « Nous investissons pour récolter les fruits demain, car les élèves d'aujourd'hui seront les adultes de demain », a déclaré M. Ndiaye, soulignant l'impact de ce geste dans cette commune rurale où les parents peinent souvent à prendre en charge la totalité des fournitures à leurs enfants.

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Selon l'édile, il s'agit de tout faire pour que dès le jour de la rentrée, les cours puissent démarrer effectivement. Dans le lot de matériels, figurent 124 cartouches d'encre destinées aux photocopieuses de dernière génération offertes l'année dernière aux 18 écoles. En plus, la commune est en négociation avec une entreprise pour l'acquisition de tables-bancs. « Une urgence née de la réforme supprimant le concours d'entrée en 6e et qui a provoqué un afflux massif d'élèves dans les collèges », a déclaré le maire de Taïba Ndiaye.