Sénégal: Tivaouane - Le Conseil départemental distribue des tables bancs a 12 collèges et lycées

L'appel de l'Inspecteur d'Éducation et de Formation (IEF) de Tivaouane, face au manque de tables bancs lors du comité départemental préparatoire pour la rentrée secolaire, a trouvé un écho favorable. Le Conseil départemental vient de remettre, ce jeudi 08 octobre 2026, 300 tables-bancs à 12 collèges et lycées du département, dont 3 daaras modernes.

La cérémonie de remise s'est tenue en présence de la présidente du Conseil départemental, Seynabou Gaye Touré, et du représentant de l'IEF, l'Inspecteur Serigne Mbaye, de conseillers départementaux et responsables de collèges et lycées bénéficiaires

Selon Mme Touré, cet appui n'est qu'une première étape. « Les 300 tables-bancs distribués aujourd'hui ont été réalisés sur le budget 2025. 300 autres sont en cours de fabrication sur le budget 2026. À cela s'ajoutent 600 tables-bancs qui vont être réparés. Ce qui fait un total de 1 200 tables-bancs qui seront injectés dans les établissements scolaires du département », a-t-elle annoncé.

Pour la présidente, ce geste confirme la priorité de l'institution : « L'éducation constitue une priorité pour le Conseil départemental, au même titre que la formation et la santé. »

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Les 12 établissements bénéficiaires n'ont pas reçu que des tables-bancs. Ils ont également bénéficié d'ordinateurs, d'imprimantes et matériel de bureau pour renforcer leur administration.

Prenant la parole, l'Inspecteur Serigne Mbaye, représentant l'IEF de Tivaouane, s'est réjoui de cet apport.

« Nous saluons à sa juste valeur l'appui constant du Conseil départemental dans le secteur de l'éducation. Ces tables-bancs vont considérablement améliorer les conditions d'apprentissage de nos élèves » a-t-il reconnu.

Une bouffée d'oxygène pour des établissements qui faisaient face à un déficit criant en mobilier scolaire.