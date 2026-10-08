Sénégal: Dahra-Djolof lance Octobre Rose pour sensibiliser et protéger les femmes

Le département de Linguère s'est mis aux couleurs d'Octobre Rose ce jeudi 08 Octobre 2026 à Dahra. À l'initiative de Madame le Préfet Téning Faye et du district sanitaire, une journée de lancement a été organisée pour sensibiliser la population sur les cancers du sein et du col de l'utérus.Au programme: séances d'information, dépistages gratuits et plaidoyer pour une meilleure prévention. Dans un contexte où ces maladies constituent un enjeu majeur de santé publique au Sénégal, l'événement se veut un signal fort pour briser les tabous, encourager les femmes à se faire consulter et impliquer les collectivités locales dans la lutte.

LINGUÈRE- Le lancement départemental de la journée d'Octobre Rose a permis de poser les bases d'une mobilisation durable, où sensibilisation, prévention et dépistage deviennent des réflexes citoyens, portés par les autorités sanitaires, des professionnels de santé et les femmes elles-mêmes.À Dahra, la mobilisation a été bien portée. Les femmes ont répondu présentes et les témoignages des uns et des autres ont été poignants.

L'adjoint au maire de Dahra, Saliou Guèye, a invité les autorités administratives et sanitaires à intensifier les actions de sensibilisation. « La prévention ne peut réussir que si chacun s'implique. Nous devons aller vers les populations, parler aux femmes, lever les tabous et montrer que le dépistage est une arme de protection » , a-t-il indiqué.

Il a ajouté un message empreint de compassion: » Je souhaite à toutes les femmes déjà atteintes de ces cancers, une bonne guérison et un accompagnement digne. »

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La journée a été marquée par des témoignages. Mariama B, une mère de famille de Sagatta raconte : » J'avais peur de me faire consulter, mais aujourd'hui j'ai compris que le dépistage peut sauver des vies. Donc, je m'engage fermement », souigne-t-elle.

Les participantes ont également tenu à féliciter Abdou Ndiaye, médecin-chef du district sanitaire de Dahra pour sa gestion jugée exemplaire. Elles ont exprimé leur gratitude et encouragent leurs camarades à se faire dépister, en affirmant qu'elles acceptent avec enthousiasme les consultations proposées par les autorités sanitaires.

Cependant, la voix des infirmiers du département s'est faite entendre. Aly Kâ,infirmier chef de poste à Thiamène Pass, s'est adressé aux femmes du Djolof, en leur lançant un appel direct. »Nous vous invitons à venir vous faire dépister du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. C'est une étape essentielle pour protéger votre santé et celle de vos familles » , a-t-il déclaré.

Dans cette journée dynamique, les sages-femmes ont aussi montré leur engagement. Fambaye Diallo, sage-femme au district de Dahra, par ailleurs représentante des sages- femmes, a pris la parole pour réaffirmer leur disponibilité et leur engagement: » Nous voulons être aux côtés des femmes pour lancer notre message.Nous sommes prêtes à nous engager dans le dépistage. Ce dépistage n'est pas une honte. »Elle a conclu par un slogan fort et mobilisateur : » Dahra dit non au cancer du col de l'utérus, dit non au cancer du sein. »

Le Dr Ramatoulaye Diop, médecin-chef du district sanitaire de Linguère, a aussi pris la parole pour remercier l'ensemble des services départementaux et l'administration.Elle a également salué le travail des membres de l'équipe cadre. » Nous demandons aux femmes de se faire dépister sans attendre la maladie. Car le dépistage est une arme de prévention et de protection »,rappelle-t-elle.Elle a insisté sur la sensibilisation et fait savoir aux femmes que le matériel de dépistage reste disponible dans tous les deux districts sanitaires du département de Linguère.