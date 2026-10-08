Sénégal: École de la Marine nationale - 40 nouveaux officiers mariniers rejoignent les forces navales

La 4e promotion du cours de Maistrance de l'École de la Marine nationale a effectué, jeudi 8 octobre 2026, sa sortie solennelle au Camp militaire Général Mountaga Diallo de Bel-Air. La cérémonie, présidée par le chef d'état-major général des Armées, le Vice-amiral d'escadre Oumar Wade, a consacré la formation de 40 élèves second-maîtres appelés à renforcer les effectifs de la Marine nationale.

Ils sont désormais prêts à prendre la mer et à servir dans les rangs des forces navales. Quarante élèves second-maîtres ont reçu leur consécration, jeudi, à l'issue de leur formation au cours de Maistrance de l'École de la Marine nationale. La cérémonie de sortie de la 4e promotion s'est tenue au Camp militaire Général Mountaga Diallo de Bel-Air, sous la présidence du chef d'état-major général des Armées.

Une promotion baptisée à la mémoire du second-maître Moussa Diarra

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Cette nouvelle promotion porte le nom du regretté Second-maître Moussa Diarra. Un hommage qui a été rendu en présence de sa famille, donnant à cette sortie une dimension particulière. À travers ce baptême, les nouveaux officiers mariniers sont ainsi appelés à inscrire leur engagement dans la continuité du devoir et du sacrifice consenti au service de la Nation.

Des compétences dans des spécialités navales

Issus du recrutement direct, ces nouveaux officiers mariniers ont suivi un cursus destiné à leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs futures responsabilités au sein des forces navales.

Leur formation leur a notamment permis de se spécialiser dans plusieurs domaines essentiels aux opérations maritimes, parmi lesquels le métier de chef de quart, les missiles et l'artillerie, ainsi que l'électricité et la mécanique.

Renforcer les ressources humaines de la Marine

Avec cette nouvelle promotion, la Marine nationale poursuit le renouvellement et le renforcement de ses effectifs. La sortie de ces 40 élèves second-maîtres constitue ainsi une étape dans la montée en puissance des ressources humaines nécessaires au fonctionnement et à la modernisation des forces navales.

Au-delà de la cérémonie, cette promotion symbolise donc l'arrivée d'une nouvelle génération de marins formés aux exigences de leur métier et appelés à participer aux missions de défense et de protection des intérêts maritimes du Sénégal.