Sénégal: Santé de la reproduction et migration interne - L'AJSPD lance l'édition 2026 de son Prix

L'Association des Journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD) a lancé officiellement l'édition 2026 de son prix annuel, consacrée cette année à la « santé de la reproduction et migration interne ». L'initiative est menée en partenariat avec l'African Population and Health Research Center (APHRC).

Après l'édition 2025 centrée sur la malnutrition infantile, l'association veut cette fois attirer l'attention sur la situation sanitaire des populations mobiles au Sénégal. Selon l'AJSPD, les déplacements de jeunes et de femmes des zones rurales vers les centres urbains, mais aussi en provenance de pays frontaliers, créent de nouvelles vulnérabilités : accès limité aux soins de santé sexuelle et reproductive, risques de grossesses non désirées, précarité sociale et inégalités de genre.

Les journalistes candidats sont invités à produire des reportages sur l'accès des jeunes migrants aux services de santé reproductive, ainsi que sur la contraception et la planification familiale dans les zones d'accueil. L'association souligne le rôle des professionnels des médias pour traduire les données scientifiques en messages accessibles aux communautés.

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L'appel à candidatures, lancé le 2 octobre, sera suivi d'un webinaire de renforcement des capacités, animé par des experts et des chercheurs. La production et la soumission des travaux, ainsi que leur évaluation par un jury indépendant, se dérouleront durant le mois de novembre. La cérémonie nationale de remise des prix est fixée au 5 décembre 2026.

Les catégories récompensées

Le prix distinguera les meilleures productions en presse écrite, presse en ligne, radio et télévision. Un Prix Jeune Journaliste, réservé aux moins de 35 ans, et un Grand Prix du Journalisme en Santé, qui couronnera la meilleure production toutes catégories confondues, seront également décernés. Au maximum deux prix seront attribués par catégorie.

Les dossiers seront jugés sur la rigueur factuelle, l'usage pertinent des données scientifiques, la qualité narrative, le respect de l'éthique et de la déontologie, ainsi que leur impact potentiel sur la sensibilisation du public.