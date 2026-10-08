Sénégal: Analyse des enjeux du fractionnement des actions de la Sonatel

Rendre la Bourse plus accessible ne consiste pas seulement à réduire le prix d'une action, mais aussi à donner aux citoyens les moyens de comprendre et de maîtriser leurs décisions d'investissement.

Le fractionnement modifie le nombre d'actions et leur prix unitaire, mais ne change pas mécaniquement la valeur de l'entreprise ni celle du portefeuille.

La Société Nationale des Télécommunications du Sénégal (SONATEL) a publié en septembre 2026 un avis de convocation de ses actionnaires à une Assemblée générale extraordinaire prévue le 8 octobre 2026.

À l'ordre du jour figure notamment un projet de fractionnement des actions de Sonatel dans un rapport de 1 pour 10. Concrètement, si cette résolution est approuvée, chaque action ancienne donnerait droit à dix actions nouvelles, à compter du 26 octobre 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le fractionnement, également appelé stock split, est une opération qui consiste à diviser une action en plusieurs actions nouvelles, sans modifier mécaniquement la valeur globale de l'investissement détenu par l'actionnaire.

Dans le cas de Sonatel, le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire serait donc multiplié par dix, tandis que le cours théorique unitaire serait divisé par dix.

Pour mieux comprendre, prenons les données communiquées pour l'opération.

Le capital social de Sonatel est de 50 milliards de FCFA, réparti en 100 millions d'actions, soit une valeur nominale de 500 FCFA par action. Après le fractionnement, le nombre d'actions passerait à un milliard et la valeur nominale à 50 FCFA. Le capital social resterait inchangé.

Il est important de distinguer la valeur nominale du cours de Bourse. La première est une valeur statutaire qui permet notamment de déterminer la structure du capital social. Le second correspond au prix auquel les investisseurs achètent et vendent l'action sur le marché. Ces deux notions ne doivent pas être confondues.

À titre d'illustration, si l'action Sonatel cote 39 250 FCFA avant le fractionnement, son cours théorique après l'opération serait de 3 925 FCFA. Un actionnaire détenant dix actions valorisées chacune à 39 250 FCFA possède un portefeuille de 392 500 FCFA. Après le fractionnement, il détiendrait cent actions à un cours théorique de 3 925 FCFA, soit toujours une valeur totale de 392 500 FCFA.

Cette opération présente plusieurs avantages potentiels. D'abord, elle peut rendre l'action plus accessible aux investisseurs dont la capacité d'épargne est limitée. Prenons le cas d'un salarié qui épargne 20 000 FCFA par mois. Avec un cours de 39 250 FCFA, il doit épargner près de deux mois pour réunir le montant nécessaire à l'achat d'une action. Après le fractionnement, il pourrait théoriquement acquérir cinq actions à 3 925 FCFA chacune avec cette même épargne mensuelle.

L'opération ne crée donc pas de richesse immédiate pour l'actionnaire. Elle modifie essentiellement le nombre d'actions et leur prix unitaire. La valeur effective du portefeuille pourra ensuite évoluer en fonction des fluctuations du marché.

Sur le plan réglementaire, l'instruction qui encadre cette opération est bien l'Instruction n° 48/2012 du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), devenu depuis le 1er octobre 2022 l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA), relative au fractionnement des titres des sociétés inscrites à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Cette instruction prévoit que les dispositions des articles 387 et 750 de l'Acte uniforme OHADA, relatives à l'exigence d'une valeur nominale minimale, ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à la cote de la BRVM.

Attention toutefois : un prix unitaire plus faible ne garantit pas une hausse des échanges. L'évolution des échanges dépend également de l'intérêt des investisseurs, des perspectives de l'entreprise, des conditions du marché et de la confiance dans l'environnement boursier. Si les investisseurs ne sont pas intéressés par le titre, le fractionnement ne créera pas automatiquement de nouveaux acheteurs ni de vendeurs.

Un précédent historique rassurant : l'expérience de 2012.

Il convient de rappeler que ce n'est pas une première pour le groupe.

Le 23 novembre 2012, Sonatel avait déjà procédé à un fractionnement identique (1 pour 10), faisant passer la valeur nominale de 5 000 FCFA à 500 FCFA. Le cours était alors revenu de près de 140 000 FCFA à 14 000 FCFA.

À l'époque, la principale interrogation des épargnants portait sur les dividendes : le dividende par action était logiquement passé de 13 050 FCFA à 1 305 FCFA, laissant le rendement global et le gain de l'actionnaire totalement intacts.

L'opération de 2026 s'inscrit dans cette même continuité stratégique.

Le prix unitaire d'une action peut influencer son accessibilité et, dans certains cas, la décision d'investissement des particuliers. En réduisant le prix théorique de l'action Sonatel, le fractionnement peut lever une partie de la barrière financière à l'entrée et élargir potentiellement la base des investisseurs.

Sonatel occupe une place importante sur le marché financier régional et son titre figure parmi les valeurs particulièrement suivies à la BRVM.

À titre de comparaison, selon le Bulletin officiel de la cote du 2 octobre 2026, l'action Sonatel a clôturé à 45 000 FCFA, contre 50 900 FCFA pour Unilever. Ces niveaux illustrent le prix unitaire relativement élevé de ces deux titres sur la BRVM.

Passer de 45 000 FCFA à un cours théorique de 4 500 FCFA abaisse encore plus le « ticket d'entrée » qu'en 2012 (où il était tombé à 14 000 FCFA), touchant cette fois-ci directement les petits épargnants via le digital et le mobile money.

Le fractionnement de Sonatel pourrait ainsi contribuer à réduire cet écart d'accessibilité pour les investisseurs disposant d'une capacité d'épargne limitée.

Son fractionnement pourrait donc avoir un effet d'entraînement, en attirant l'attention d'investisseurs qui s'intéressaient jusque-là au marché sans nécessairement avoir les moyens d'acquérir cette action à son prix unitaire précédent.

L'historique officiel de Sonatel en 2012 montre que le simple effet d'annonce du fractionnement lors de l'AGE d'octobre 2012 a déclenché un rallye haussier (+35 000 FCFA sur le cours avant fractionnement en quelques semaines). L'anticipation d'une plus grande accessibilité par le marché avait immédiatement redynamisé la valeur du titre avant même l'exécution effective de l'opération le 23 novembre 2012.

L'historique officiel de Sonatel en 2012 montre que le simple effet d'annonce du fractionnement lors de l'AGE d'octobre 2012 a déclenché un rallye haussier (+35 000 FCFA sur le cours avant fractionnement en quelques semaines). L'anticipation d'une plus grande accessibilité par le marché avait immédiatement redynamisé la valeur du titre avant même l'exécution effective de l'opération le 23 novembre 2012.

Cette opération peut également favoriser une meilleure souplesse des échanges. Avec un nombre d'actions plus élevé et un prix unitaire plus faible, les investisseurs disposent de davantage de flexibilité pour constituer ou ajuster leurs portefeuilles.

Cependant, il est essentiel de distinguer la multiplication du nombre d'actions en circulation de l'augmentation réelle de la liquidité. Le fractionnement multiplie mécaniquement le nombre de titres, mais il ne garantit pas une progression proportionnelle des volumes échangés ni une réduction des écarts entre les prix d'achat et de vente.

Ce graphique démontre visuellement le double impact positif du fractionnement de 2012 :

o Sur la liquidité (histogramme vert) : La ligne de tendance montre une élévation nette du niveau moyen des échanges quotidiens après le 23 novembre 2012, avec des pics de volume franchissant la barre des 75 000 à 100 000 titres négociés par séance.

Sur la valorisation (courbe orange) : Le cours réajusté est passé de près de 11 500 FCFA avant l'annonce à plus de 15 000 FCFA en fin d'année 2012, prouvant que la baisse du prix unitaire a attiré de nouveaux flux d'acheteurs. »

L'expérience de 2012 peut être éclairée par deux théories financières : la théorie du signal, développée notamment par Michael Spence en 1973, et la théorie de l'efficience des marchés, popularisée par Eugene Fama en 1970.

La théorie du signal repose sur une idée simple : les décisions d'une entreprise peuvent envoyer un message aux investisseurs. Dans le cas de Sonatel, le fractionnement peut être perçu comme une volonté de rendre son action plus accessible et d'attirer de nouveaux investisseurs. Ce signal peut renforcer l'intérêt pour le titre, même si l'opération ne garantit pas une amélioration des performances de l'entreprise.

De son côté, Eugene Fama explique qu'un marché efficient intègre rapidement les informations disponibles dans les cours des actions. Lorsqu'une entreprise annonce une décision, les investisseurs l'analysent et peuvent ajuster leurs décisions d'achat ou de vente. Cette réaction peut se traduire par une évolution du cours et des volumes échangés.

Ce graphique démontre visuellement le double impact positif du fractionnement de 2012 :

Sur la liquidité (histogramme vert) : La ligne de tendance montre une élévation nette du niveau moyen des échanges quotidiens après le 23 novembre 2012, avec des pics de volume franchissant la barre des 75 000 à 100 000 titres négociés par séance.

oSur la valorisation (courbe orange) : Le cours réajusté est passé de près de 11 500 FCFA avant l'annonce à plus de 15 000 FCFA en fin d'année 2012, prouvant que la baisse du prix unitaire a attiré de nouveaux flux d'acheteurs. »L'expérience de 2012 illustre cette dynamique. Toutefois, la hausse du cours et des volumes observés autour du fractionnement ne signifie pas nécessairement que cette opération en est l'unique cause.

À mon sens, l'intérêt de cette opération dépasse donc la seule évolution du cours affiché. Elle peut constituer un signal en faveur d'une plus grande accessibilité du marché financier régional et encourager d'autres réflexions sur la participation des investisseurs particuliers.

Mais le fractionnement ne saurait, à lui seul, dynamiser durablement le marché financier régional (BRVM). Le développement du marché suppose également une diversification des sociétés cotées, une amélioration de la liquidité sur plusieurs titres, une information financière de qualité et des mécanismes d'investissement accessibles au grand public.

Le fractionnement peut être un levier de dynamisation des échanges, mais il ne remplace pas les réformes structurelles nécessaires au développement du marché boursier.

Le fractionnement peut être une porte d'entrée vers la culture boursière, à condition de l'accompagner d'un véritable effort d'éducation financière.

En rendant une action emblématique comme celle de Sonatel plus accessible en termes de prix unitaire, l'opération pourrait susciter davantage d'intérêt pour la Bourse auprès des jeunes, des salariés et des petits épargnants. Elle peut contribuer à rapprocher les marchés financiers des citoyens, en montrant que l'investissement en actions n'est pas nécessairement réservé aux investisseurs disposant de capitaux importants.

Mais au-delà de l'accessibilité financière, cette opération peut aussi devenir un outil de sensibilisation. Elle offre une occasion concrète d'expliquer au grand public le fonctionnement du marché boursier, la différence entre le cours d'une action et sa valeur nominale, les mécanismes de distribution des dividendes, ainsi que les risques liés à l'investissement.

Il est également important de rappeler qu'acheter une action ne signifie pas simplement acquérir un titre à un prix donné. C'est devenir actionnaire d'une entreprise, participer indirectement à son évolution économique et accepter les risques associés à ses performances et aux fluctuations du marché.

À l'échelle de l'UEMOA, le développement de la culture boursière passe aussi par une meilleure diffusion de l'information financière, le renforcement des programmes d'éducation financière, la digitalisation des services d'investissement et une plus grande proximité entre les acteurs du marché et les populations.

La démocratisation de la Bourse ne se mesure donc pas uniquement au nombre d'actions détenues par les particuliers, mais aussi à leur capacité à comprendre les produits financiers, à évaluer les risques et à prendre des décisions d'investissement éclairées.

Le fractionnement de Sonatel peut être une opportunité pour renforcer l'intérêt du public envers les marchés financiers. Mais pour transformer cet intérêt en une véritable culture boursière, il est indispensable de l'inscrire dans une démarche durable d'éducation, d'information et d'inclusion financière.

Alors que Sonatel s'apprête à renouveler cette opération en 2026 pour ramener le cours théorique autour de 4 500 FCFA, la question centrale pour le marché financier régional est posée : le même scénario de redynamisation spectaculaire de la liquidité et du cours va-t-il se reproduire à l'identique ?

Cependant, en 2026, l'environnement a changé : avec la digitalisation des SGI, la maturité des investisseurs et l'essor du Mobile Money dans la zone UEMOA, ce fractionnement pourrait même dépasser l'impact de 2012 en ouvrant massivement la Bourse à une nouvelle génération de petits épargnants.