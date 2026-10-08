Sénégal: Commerce maritime - Le pays veut renforcer sa position sur les grandes routes mondiales

Le Sénégal entend consolider sa vocation maritime et renforcer son intégration aux grandes routes du commerce mondial. C'est dans cette perspective que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu, jeudi 8 octobre 2026, le président du groupe MSC (Mediterranean Shipping Company), Diego Aponte, leader mondial du transport maritime de conteneurs.

Au coeur de cette rencontre figurent le renforcement des infrastructures portuaires et logistiques, le développement du potentiel maritime du Sénégal ainsi que son positionnement dans les échanges commerciaux internationaux.

Fort de son expertise et de son réseau mondial, le groupe MSC a fait part de sa volonté de renforcer sa présence au Sénégal et de mettre à la disposition du pays des solutions adaptées à ses besoins. Diego Aponte a également réaffirmé la disponibilité du groupe à accompagner la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Cette rencontre intervient dans un contexte où le Sénégal cherche à développer une économie maritime davantage compétitive. Pour les autorités, le secteur constitue un levier de souveraineté économique, d'attractivité des investissements et de création d'emplois.

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À travers ce rapprochement avec un acteur majeur du transport maritime mondial, le Sénégal entend ainsi consolider sa place dans les chaînes logistiques internationales et mieux tirer parti de sa position géographique stratégique sur la façade atlantique.