Sénégal: Basket-AS Douanes - Doudou Ndoye est décédé

8 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le basket sénégalais pleure l'un des siens. Doudou Ndoye, ailier fort de l'AS Douanes, est décédé ce jeudi après une longue lutte contre les séquelles d'un accident de la route. Hospitalisé depuis le drame, il s'est battu jusqu'au bout avant de nous quitter.

Cet accident s'était produit alors que le joueur et plusieurs de ses amis revenaient d'un tournoi de basketball. Une journée de compétition et de passion s'était alors transformée en tragédie. Deux de ses compagnons de route, Mouhamed Diouf et Momar Merico, y avaient déjà perdu la vie. Avec la disparition de Doudou Ndoye, c'est un troisième deuil qui frappe la communauté du basket sénégalais.

Au sein de l'AS Douanes, où il évoluait comme ailier fort, l'émotion est immense. Sa disparition laisse un grand vide dans son club, auprès de ses coéquipiers et de tous ceux qui l'ont côtoyé sur les terrains. Les réactions de tristesse se multiplient dans le milieu du basket, qui perd trois des siens dans les mêmes circonstances.

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