Sénégal/Maroc: Contentieux FSF-Maroc au TAS - Me Moussa Sarr apporte le soutien de l'État à la Fédération sénégalaise de football

À la veille de l'audience de plaidoiries prévue ce jeudi 8 octobre 2026 devant le Tribunal arbitral du Sport (TAS), le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a adressé un message d'encouragement et de soutien au président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall.

Au nom du président de la République, du Premier ministre et du Gouvernement, il a salué la démarche de la FSF et souhaité que l'instance arbitrale fasse droit à ses prétentions.

À quelques heures d'une audience particulièrement attendue devant le TAS, la Fédération sénégalaise de Football bénéficie du soutien affiché des autorités de l'État. Dans une correspondance adressée au président de la FSF, Abdoulaye Fall, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a tenu à transmettre un message d'encouragement à la Fédération dans le cadre du contentieux qui l'oppose à la Fédération royale marocaine de Football.

Le soutien des plus hautes autorités

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Dans cette lettre, le ministre précise agir « au nom de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, de Monsieur le Premier Ministre et du Gouvernement », mais également en son nom propre.

Me Moussa Sarr assure que la Nation suit la procédure « avec une attention particulière » et salue le travail réalisé par la FSF ainsi que par son pool d'avocats. Il relève notamment que le dossier a été préparé « avec rigueur et méthode ».

Pour le ministre de la Justice, le choix de porter le différend devant la juridiction arbitrale compétente constitue également une démarche conforme aux principes qui régissent le sport international. « Cette voie du droit honore notre pays et témoigne de son attachement aux règles qui gouvernent le sport international », écrit-il.

« Le Sénégal aborde cette audience avec sérénité »

À la veille des plaidoiries, Me Moussa Sarr insiste également sur l'état d'esprit dans lequel le Sénégal entend aborder cette étape de la procédure.

« Le Sénégal aborde cette audience avec sérénité, dans le respect de la juridiction saisie et dans la fidélité aux liens fraternels qui l'unissent au Royaume du Maroc », souligne-t-il.

Une précision importante alors que le différend sportif oppose les deux fédérations. Le ministre tient à dissocier la procédure arbitrale des relations entre les deux pays, affirmant que celles-ci resteront préservées quelle que soit l'issue de l'instance.

Le voeu d'une décision favorable à la FSF

Tout en réaffirmant son respect de la juridiction saisie, le ministre de la Justice ne cache pas la position des autorités sénégalaises sur le fond du dossier. Il formule ainsi le voeu « que la formation arbitrale fasse droit aux prétentions de la Fédération ».

Me Moussa Sarr renouvelle enfin la confiance du président de la République, du Premier ministre, du Gouvernement et du peuple sénégalais à la Fédération sénégalaise de Football.

Cette lettre intervient donc à la veille d'une échéance judiciaire majeure pour la FSF, appelée à défendre sa position devant le TAS dans son contentieux avec la Fédération royale marocaine de Football.