Sénégal: FC Metz - Nampalys Mendy, victime d'une rupture du tendon quadricipital, indisponible pour plusieurs mois

8 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Mauvaise nouvelle pour le FC Metz et pour Nampalys Mendy. Le milieu de terrain sénégalais, qui souffre d'une rupture du tendon quadricipital du genou gauche, devra rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Le club lorrain a annoncé ce jeudi que le joueur avait été opéré avec succès.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le FC Metz a fait part de son soutien à son joueur et lui a souhaité un prompt rétablissement, avec un clin d'oeil affectueux en le surnommant « Papy ».

Arrivé cet été, Nampalys Mendy s'est engagé jusqu'en 2027. À 34 ans, il cherchait encore à s'imposer dans le groupe messin : en six apparitions en Ligue 2 cette saison, il n'a été titularisé qu'une seule fois, lors de la 4e journée face à Annecy (1-1). Il avait alors joué 59 minutes avant d'être remplacé par Believe Munongo. Pour le reste, il est entré en jeu à cinq reprises. Lors de la 7e journée contre l'AS Saint-Étienne (2-2), il n'était pas sorti du banc.

Cette blessure vient donc interrompre brutalement une saison où l'ancien joueur de Lens peinait à retrouver du temps de jeu. Le club n'a pas communiqué de date précise pour son retour.

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