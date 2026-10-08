Mozambique: Congo-Mozambique - Le président Daniel Chapo s'imprègne du potentiel énergétique congolais

En visite officielle au Congo, le président mozambicain Daniel Francisco Chapo s'est rendu, le 7 octobre, à Pointe-Noire sur deux importantes infrastructures énergétiques. Cette immersion dans le secteur électrique congolais intervient au lendemain de ses échanges avec son homologue Denis Sassou N'Guesso, consacrés au renforcement de la coopération bilatérale et aux enjeux régionaux et internationaux.

Arrivé à bord d'un hélicoptère à Pointe-Noire, le chef de l'État mozambicain, Daniel Francisco Chapo, s'est successivement rendu à la centrale à gaz de Litchendjili, puis à la Centrale électrique du Congo (CEC), située à Côte-Mateve, dans le sixième arrondissement Ngoyo. À la centrale à gaz de Litchendjili, il a été accueilli par les responsables d'ENI Congo.

Le président mozambicain a pris connaissance du processus de traitement du gaz destiné à la production d'électricité. La délégation s'est ensuite dirigée vers la Centrale électrique du Congo. Cette infrastructure, issue d'un partenariat entre l'État congolais et ENI, occupe une place importante dans le dispositif national de production d'électricité.

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Au cours de cette visite guidée, Daniel Francisco Chapo a reçu des explications sur les installations, les équipements et le fonctionnement de la centrale. Mise en service en 2010, la CEC dispose d'une puissance installée de 484 MW, produite par trois turbines fonctionnant en cycle ouvert. L'infrastructure constitue l'une des principales sources de production électrique du pays et contribue de manière significative à l'alimentation du réseau national.

La visite a ainsi permis au chef de l'État mozambicain de mieux apprécier les choix opérés par le Congo dans le développement de ses capacités énergétiques, secteur considéré comme un levier majeur de son industrialisation.