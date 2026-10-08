Congo-Brazzaville: Sécurité et santé au travail - Deux projets pour renforcer la protection des travailleurs

Le gouvernement de la République du Congo, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail (OIT), à travers le Bureau international du travail (BIT), a officiellement lancé, le 6 octobre, deux projets stratégiques axés sur l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail (SST). Ces initiatives ciblent particulièrement le secteur forestier et les chaînes de valeur agricoles liées aux biocarburants.

Le premier projet, intitulé « amélioration de la sécurité et la santé au travail dans la chaîne de valeur de la foresterie au Congo » et soutenu par la France, se concentre sur le secteur forestier, reconnu comme l'un des plus exposés aux risques professionnels. Le second projet, intitulé « amélioration de la sécurité et la santé au travail et l'accès à la protection sociale dans les chaînes de valeur du soja, du tournesol au Congo » et appuyé par la société ENI Congo, vise à améliorer les conditions de travail et la couverture sociale pour les travailleurs des filières agricoles destinées à la production de biocarburants.

Pour le patronat congolais, représenté par Davy Mahoungou, responsable de relations adhérentes de l'Unicongo, la tenue de cet atelier de lancement constitue une occasion unique et cruciale pour l'économie nationale.

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L'impératif de l'inclusion et de la durabilité

Représentant le système des Nations unies, Fatoumata Barry Marega, représentante de l'Unesco au Congo, a souligné l'importance de promouvoir un travail décent et une sécurité rigoureuse sur les lieux de travail. Elle a insisté pour que les résultats de ces projets soient à la fois inclusifs et durables, en accord avec l'Agenda 2030 et les priorités nationales de développement. « Je salue la qualité du travail préparatoire qui a précédé cet atelier.

Les missions de terrain conduites entre juin et juillet 2026 dans les départements du Pool, de la Lékoumou, du Niari et de la Likouala, ainsi que les consultations menées avec les mandants tripartites depuis la mission préparatoire en novembre 2025, ont permis de mieux cerner les réalités vécues par les travailleurs de ces filières et d'ancrer ces projets dans le contexte spécifique de l'agroforesterie. C'est un gage sérieux de pertinence et d'efficacité pour la suite de leur mise en oeuvre », a-t-elle expliqué.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le ministre d'État Pierre Mabiala a rappelé la vision du Congo en matière d'emploi, de sécurité sociale et de protection des travailleurs, soulignant que ces initiatives s'inscrivent pleinement dans la dynamique du Plan national de développement. « Les deux projets, tels que lancés ce jour, constituent une réponse directe aux défis de sécurité et de santé au travail, ainsi qu'aux difficultés constatées en matière d'extension de la couverture sociale.

Je voudrais, à ce titre, exprimer la reconnaissance du gouvernement de la République du Congo à nos partenaires techniques et financiers, notamment la France et la société ENI, dont l'appui rend possible la mise en oeuvre de ces deux projets, ainsi qu'au système des Nations unies et à l'Organisation internationale du travail pour leur accompagnement constant en faveur de notre pays dans la résiliation, dans la réalisation des priorités inscrites dans notre Plan national de développement », a indiqué Pierre Mabiala.

Pour garantir le succès de ces actions et l'atteinte des objectifs de développement, le ministre d'État a rappelé que l'engagement résolu de l'ensemble des parties prenantes, administrations sectorielles, organisations d'employeurs et de travailleurs, institutions de sécurité sociale et opérateurs économiques, demeure indispensable.