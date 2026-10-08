Congo-Brazzaville: Congo-Mozambique - Une dizaine d'accords de coopération signés à Brazzaville

8 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Les ministres des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l'étranger, Constant Serge Bounda, de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, et la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Mozambique, Manuela Dos Santos Lucas, ont procédé à la signature des accords de coopération qui couvrent plusieurs domaines.

Ces instruments juridiques ont été paraphés en présence des deux chefs d'État, Denis Sassou N'Guesso de la République du Congo et Daniel Francisco Chapo du Mozambique.

Il s'agit notamment des accords sur les consultations politiques régulières, l'exemption de visas pour les passeports diplomatiques et de service. L'accord général de coopération couvre les domaines de la gestion des ressources forestières, des hydrocarbures, des petites et moyennes entreprises, de la pêche et de l'aquaculture, de la culture, du secteur maritime. « Avec la signature de ces accords de coopération, nous venons de poser un autre pas en avant », a indiqué le président Denis Sassou N'Guesso en conférence de presse.

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