Angola: La forêt de Kumbira deviendra la 17e aire de conservation du pays

Sumbe — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho Pereira, a annoncé ce jeudi, dans la province du Cuanza-Sul, le classement de la forêt de Kumbira en tant qu'aire de conservation nationale et son intégration à la liste des zones protégées de l'Angola.

La ministre, qui s'exprimait lors d'une réunion avec les membres du gouvernement local, a indiqué que la proposition de création de cette nouvelle aire de conservation a déjà reçu un avis favorable du groupe technique et du gouvernement provincial du Cuanza-Sul ; elle devrait être soumise au Conseil des ministres ce mois d'octobre ou le mois prochain.

Elle a précisé qu'après examen par le Conseil des ministres, le dossier serait transmis à l'Assemblée nationale pour approbation.

La ministre a rappelé que l'Angola compte actuellement 16 aires de conservation.

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Elle a annoncé l'envoi d'une équipe technique chargée de collaborer avec le gouvernement provincial pour identifier les problèmes environnementaux, notamment ceux liés à l'exploitation du quartz et à l'octroi de licences pour les activités économiques.

Elle a préconisé le renforcement des mesures de contrôle, le respect des normes environnementales et la lutte contre l'exploitation sans licence, laquelle empêche la réalisation des études d'impact environnemental nécessaires pour prévenir et atténuer les dommages causés à la nature.

En matière d'assainissement de base, elle a remis des équipements de collecte et de transport des déchets solides à la province du Cuanza-Sul afin de renforcer les services d'assainissement.

Ana Paula de Carvalho Pereira a reconnu la nécessité de mettre en place des infrastructures adéquates pour le traitement et l'élimination finale des déchets.

Selon la responsable, la construction de décharges contrôlées nécessite l'identification préalable de terrains d'environ 100 hectares et la réalisation d'études d'impact environnemental, afin de garantir des infrastructures ayant une durée de vie supérieure à 30 ans.

Elle a souligné l'importance de la valorisation des déchets par le tri, la réutilisation et le recyclage, en mettant l'accent sur les matières organiques susceptibles d'être transformées en engrais pour soutenir l'activité agricole.

La ministre, qui a évoqué les risques liés au changement climatique, aux inondations et à l'élévation du niveau de la mer, a attiré l'attention sur la nécessité de protéger les forêts et d'éviter les constructions dans les zones côtières vulnérables.

Elle a indiqué qu'une étude sur les inondations était en cours, ciblant particulièrement la province du Cuanza-Sul, en tenant compte des impacts observés lors de la précédente saison des pluies.

Dans le domaine de l'éducation à l'environnement, Ana Paula de Carvalho a mentionné la mise en oeuvre d'initiatives visant à sensibiliser les communautés à la préservation des écosystèmes et à la réduction de l'usage de plastiques à usage unique, dont les déchets contribuent à la pollution des océans et menacent la biodiversité marine.

Elle a réitéré la disponibilité du ministère de l'Environnement à collaborer avec le gouvernement du Cuanza-Sul pour améliorer la gestion des déchets solides, les procédures d'autorisation environnementale, le reboisement et l'éducation des communautés.