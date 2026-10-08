Angola: L'Institut d'ophtalmologie a réalisé 4 900 interventions chirurgicales cette année

Luanda — L'Institut national d'ophtalmologie d'Angola (IONA) a réalisé 4 900 interventions chirurgicales au cours du premier semestre de cette année, a annoncé ce jeudi à Luanda la directrice générale de l'établissement, Luísa Paiva.

Ces chiffres ont été présentés lors de l'ouverture du 2e Congrès de l'Institut national d'ophtalmologie d'Angola, organisé sous le thème « Innover pour mieux voir ».

Luísa Paiva a précisé que l'établissement avait enregistré environ 9 000 interventions en 2025.

Elle a ajouté que le rythme d'activité enregistré au premier semestre 2026 indique que l'hôpital de Cidadela pourrait maintenir, voire dépasser, d'ici la fin de l'année, les résultats obtenus en 2025.

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La responsable a indiqué qu'au cours de la période analysée, l'établissement a également réalisé 53 600 consultations, contre environ 97 000 sur l'ensemble de l'année précédente.

Le nombre d'examens diagnostiques complémentaires, incluant notamment la tomodensitométrie et l'échographie oculaire, s'est élevé à 15 826, à comparer aux quelque 25 000 réalisés durant toute l'année 2025.

Les campagnes de chirurgie gratuite ont également connu une croissance significative : alors que 775 patients avaient été opérés en 2025, ce chiffre a déjà atteint 1 014 patients au cours des six premiers mois de l'année en cours.

Sur les quelque 9 000 interventions chirurgicales réalisées en 2025, a-t-elle précisé, environ 3 600 concernaient la cataracte, une intervention qui a constitué la majeure partie de l'activité chirurgicale de l'établissement.

La directrice générale a également souligné la réduction du nombre d'annulations d'interventions chirurgicales : alors qu'elles ont atteint un total d'environ 2 000 sur l'ensemble de l'année 2025, quelque 600 cas ont été recensés au cours du premier semestre 2026.

Selon Luísa Paiva, cette baisse est liée à la mise en place, il y a environ un an, d'un suivi par un médecin chargé d'évaluer les patients en amont des interventions chirurgicales.

Elle a précisé que cette évaluation permet de déceler des maladies systémiques, telles que l'hypertension artérielle et le diabète, parfois ignorées des patients eux-mêmes, susceptibles d'influer sur la réalisation des actes médicaux.

Elle a également souligné la diminution du nombre d'orientations vers d'autres services, passé d'environ 90 en 2025 à 10 au cours du premier semestre 2026.

La responsable a reconnu que cette baisse pourrait être attribuée aux campagnes de dépistage menées par l'établissement.

Malgré l'accroissement de l'activité de soins, Luísa Paiva a désigné le manque de personnel spécialisé comme l'un des principaux défis à relever pour répondre à la demande en matière de soins ophtalmologiques.

Elle a plaidé pour un renforcement de la formation des ophtalmologues, des infirmiers et des techniciens spécialisés, afin d'accroître la capacité de prise en charge au niveau des soins primaires.