Angola: Des journalistes de l'ANGOP achèvent une formation sur les techniques de rédaction

Luanda — Cent quarante-et-un journalistes de l'Agence Angola Press (ANGOP) ont achevé ce jeudi, à Luanda, un cycle de formation visant à renforcer leurs compétences en langue portugaise et en techniques journalistiques, afin d'améliorer la qualité de l'information et d'assurer le respect des normes de rédaction ainsi que de la ligne éditoriale de l'entreprise.

Cette formation, organisée en trois phases, a débuté le 6 juillet dernier et a rassemblé des délégués provinciaux, des rédacteurs, des rédacteurs adjoints, des coordinateurs de bureaux à travers le pays, des reporters et d'autres professionnels.

L'initiative s'inscrit dans un cycle de formation destiné aux professionnels de l'agence, visant à renforcer la qualité éditoriale, à harmoniser les procédures et à garantir le respect du guide de style et de la ligne éditoriale de l'agence.

Lors de la cérémonie de clôture, le président du Conseil d'Administration de l'ANGOP, Josué Salusuva Isaías, a souligné que l'initiative visait à renforcer les capacités techniques des cadres, afin de les doter des connaissances et des compétences nécessaires pour accomplir leurs missions avec plus de rapidité, d'efficacité et de qualité.

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Selon M. Isaías, cette formation vise à permettre aux professionnels de contribuer, avec responsabilité et en toute sécurité, à la réalisation des objectifs stratégiques que l'entreprise s'est fixés.

Il a exprimé l'espoir que les connaissances transmises aient répondu aux attentes des participants et satisfait leur désir d'acquérir un savoir solide, qu'il considère comme un outil essentiel pour exercer la profession avec assurance et une maîtrise approfondie.

Selon le président du Conseil d'Administration (PCA) de l'ANGOP, la formation des professionnels est une stratégie adoptée par la direction actuelle de l'entreprise, qui mobilise aussi bien des ressources internes, généralement via le Centre de formation des journalistes (Cefojor), que des ressources externes, grâce à des accords de coopération avec des institutions homologues.

De son côté, l'administratrice non exécutive de l'ANGOP, Ilda Fernandes, a exhorté les professionnels à mettre en pratique les informations reçues durant la formation et, par conséquent, à améliorer la qualité du travail au sein de l'agence.

« Nous sommes la seule agence du pays et nous devons montrer qui nous sommes. Notre objectif est d'atteindre l'excellence. Ainsi, les formations que nous organisons visent à améliorer sans cesse la qualité de nos écrits et à nous hisser au sommet en tant qu'unique agence du pays », a-t-elle déclaré.

Pour le journaliste Rui Vasco, l'un des formateurs, cet exercice a été bénéfique pour améliorer la qualité du travail de l'agence, mais aussi pour actualiser les connaissances, échanger des idées entre collègues et, surtout, se mettre à jour sur les réalités du métier.

Selon l'intervenant, il est essentiel, au quotidien et dans l'exercice de la profession, d'instaurer des routines et de respecter les règles ; il faut également veiller à ce que l'interaction entre collègues contribue à garantir que l'information publiée soit traitée avec rigueur, objectivité et impartialité, tout en respectant la charte rédactionnelle et les normes de l'agence.

Il a souligné la nécessité de lire davantage, de relire ses propres articles et de favoriser les échanges entre collègues.

De son côté, le journaliste António Tavares, l'un des participants à la formation, a mis en avant les bénéfices de cette initiative pour les professionnels : elle porte directement sur leur réalité quotidienne et aborde les lacunes éventuelles, tout en visant l'excellence.

Il a également insisté sur l'importance de la mise à jour des connaissances pour permettre aux journalistes de suivre l'évolution de la société ; celle-ci exige en effet des professionnels qu'ils restent attentifs aux changements et qu'ils renforcent leurs compétences technico-professionnelles pour répondre aux attentes du public.

La journaliste Florinda Marcolino a qualifié cette formation de nécessaire, urgente et opportune, car les professionnels rencontrent des difficultés à s'adapter à nos dynamiques de travail.

« L'ANGOP est une source pour de nombreuses entreprises de médias, et nous avions des lacunes concernant la terminologie, la langue portugaise, le contexte et, surtout, la rédaction des accroches. Ce fut une excellente occasion de rafraîchir nos connaissances », a-t-elle déclaré.

La formation a porté sur des techniques journalistiques, les normes rédactionnelles de l'ANGOP et la langue portugaise, autant d'éléments jugés fondamentaux pour améliorer la production de l'information.

Au cours de la formation, encadrée par des conseillers et superviseurs du portail ANGOP ainsi que par un professeur de langue portugaise, divers aspects ont été abordés, notamment la rédaction de titres et de légendes ainsi que le bon usage de la langue portugaise, outil essentiel à l'exercice du métier de journaliste.

L'ANGOP est une entreprise publique d'information dont la mission consiste à recueillir, traiter et diffuser, en exclusivité, tant en Angola qu'à l'étranger, des contenus fondés sur une information objective relative à l'actualité nationale et internationale.

Cette agence presse a été créée en juillet 1975 sous le nom d'Agência Nacional Angola Press (ANAP). En 1991, elle a opté pour une diffusion en continu (24 heures sur 24) et a introduit des innovations tant sur le plan éditorial que technique.