Angola: Le pays participe au IIe Forum Mondial du Numérique à Moscou

Luanda — L'Angola participe, depuis ce jeudi à Moscou, à la deuxième édition du Forum mondial du numérique, qui réunit des autorités gouvernementales, des experts et des représentants de plus de 110 pays.

Selon une note de presse de l'ambassade d'Angola en Russie, l'ambassadeur Augusto da Silva Cunha représente l'Angola à cette rencontre, en réponse à l'invitation adressée au ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira.

Inséré dans le cadre du programme numérique solutions, ce forum constitue un espace de dialogue et de coopération internationale sur des questions liées à la transformation numérique, en mettant l'accent sur la souveraineté numérique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'innovation technologique et le développement d'infrastructures numériques sécurisées.

La participation de l'Angola à ce forum permet de suivre les principaux débats internationaux sur la transformation numérique et d'identifier les tendances et les solutions dans des domaines considérés comme stratégiques pour la modernisation du pays.

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Cette rencontre offre également l'occasion d'établir des contacts avec des représentants d'autres pays, institutions et experts, en vue de renforcer la coopération dans les domaines des infrastructures numériques, de formation et du développement de solutions technologiques.

L'échange d'expériences et de connaissances constitue un autre volet du Forum, susceptible de contribuer au renforcement de l'écosystème numérique national et à l'exploitation des nouvelles technologies pour le développement économique et social d'Angola.

La deuxième édition du Forum numérique mondial se déroule jusqu'au 10 octobre dans la capitale russe.